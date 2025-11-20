SV Schaffhausen: Dogru soll das Wunder schaffen

– Foto: regional - fussball.ch

Kurz vor der letzten Runde des Jahres präsentiert die SV Schaffhausen eine neue Trainercrew: Ergün Dogru übernimmt beim Erstliga-Schlusslicht und soll dem Team neues Leben einhauchen.

Die in der Erstliga-Gruppe taumelnde Spielvereinigung Schaffhausen hat noch vor der letzten Runde vom Jahr mit Ergün Dogru (53) einen neuen Cheftrainer engagiert. Er wird somit am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FC Freienbach sein Debüt geben. "Wir sind überglücklich mit dieser Lösung. Ergün Dogru ist der perfekte Mann für diese Aufgabe", sagte SVS-Sportchef Taner Selvi gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten."

Dogru selbst betont: "Die prekäre Lage der Mannschaft reizt mich. Auch ich war in meinem Leben schon am Boden und bin dann aufgestanden und rausgekommen." Die "Schaffhauser Nachrichten" verweisen dabei auf Dogrus Engagement beim FC Thalwil. Dieser lag in der Saison 2015/16 in der Erstliga-Gruppe 3 nach der Vorrunde abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. In der zweiten Meisterschaftshälfte startete der FCT jedoch eine grosse Aufholjagd. Dogru sagt: "Wenn ich etwas kann, dann aus unerfahrenen Mannschaften, die qualitativ noch nicht so weit sind, das Maximum herauszuholen."