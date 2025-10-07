Zürich City: Jürgen Seeberger bereits nicht mehr Trainer

Zürich City und die Trainerliebe: Kurz, intensiv – und schnell. Jürgen Seeberger kam, sah und siegte. Dennoch ist das Kapitel nach wenigen Wochen wieder zu Ende. Das sind die Gründe.
Für Jürgen Seeberger war das 2:3 in Bülach vom Wochenende die erste Niederlage als Coach bei Zürich City. Der ambitionierte Interregio-Absteiger ist trotz dem Rückschlag noch immer Thalwils erste Verfolger in der Gruppe 3.
Trotzdem ist das Engagement des renommierten Profitrainers (u.a. Alemannia Aachen, Schaffhausen, Winterthur, Stuttgarter Kickers) bereits Geschichte. Nach gerade Mal sieben Wochen.
Erst Ende August war nämlich der 60-Jährige als neuer Verantwortlicher bei Zürich City vorgestellt worden. Dies nachdem die zweite Liaison mit Ergün Dogru innert kurzer Frist beendet wurde.
Seeberger, der im Amateurfussball auch schon für Kosova und Freienbach tätig war, sagt zu seinem Abgang: "Es war eine interessante Erfahrung, doch letztendlich war die Diskrepanz was Mentalität, strategische Ausrichtung sowie Mannschaftsführung angeht zu gross, sodass wir die Zusammenarbeit nach 7 erfolgreichen Spieltagen im gegenseitigen Einvernehmen wieder beendet haben."
Der neuerliche Wechsel bei Zürich City ist insofern keine Überraschung. Das Trainer-Karussell beim Konstrukt aus Zürich-Nord dreht bekanntlich rasend schnell. Kaum einer der zahlreichen Übungsleiter war mehr als ein paar wenige Monate im Amt.
Entsprechend darf man gespannt sein, wer als Nächstes den Trainerposten beim derzeitigen Tabellenzweiten übernimmt. Klar ist zumindest: Am kommenden Samstag trifft Zürich City auf den FC Allschwil.
