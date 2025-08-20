 2025-08-20T04:22:19.839Z

Neuer Cheftrainer bei Zürich City: Jürgen Seeberger übernimmt sofort

Wechsel nach einem Spieltag beim Interregio-Neuling

Der Zürich City SC freut sich, das Engagement des erfahrenen Trainers Jürgen Seeberger bekannt zu geben.

Ab sofort übernimmt er die sportliche Leitung auf der Trainerbank (bei Zürich City war erst Anfang Juli Ergün Dogru als neuer Trainer vorgestellt worden - die Red.) – mit voller Leidenschaft, Erfahrung und dem klaren Ziel, die Zukunft in der 2. Liga Interregional gezielt und erfolgreich mitzugestalten.

Über Jürgen Seeberger

  • Der gebürtige Deutsche (Jahrgang 1965) verfügt über eine beeindruckende Trainerlaufbahn in der Schweiz und in Deutschland.
  • Er führte den FC Schaffhausen von der 1. Liga (damals dritte Liga) bis in die Super League – ein eindrücklicher Aufstiegserfolg.
  • Aktiv war er unter anderem in der 2. Bundesliga bei Alemannia Aachen, in der 3. Liga beim VfB Stuttgart II, bei SV Darmstadt 98, dem FC Winterthur, FC Kosova Zürich, Stuttgarter Kickers, dem FC Freienbach sowie zuletzt beim FC Mutschellen.

Zukunftsidee & Vereinsphilosophie

Sportvorstand Erhan Kabatas zeigt sich begeistert vom neuen Cheftrainer: „Ich kenne Jürgen Seeberger seit vielen Jahren und habe seine beeindruckende Arbeit stets verfolgt. Wir sind stolz, einen solch erfahrenen und charakterstarken Trainer für unser Projekt gewonnen zu haben. Er passt menschlich und fachlich perfekt zu unserer Philosophie.“

Das Engagement von Jürgen Seeberger erfolgte gezielt aus vereinsstrategischen Überlegungen: Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem ausgeprägten Fachwissen bringt er genau die Qualitäten mit, die Zürich City SC in der 2. Liga Interregional voranbringen – und das auf eine inspirierende, zukunftsorientierte Art.

Wir sind überzeugt: Mit Jürgen Seeberger an der Spitze starten wir eine neue, positive Ära, in der Leidenschaft, sportlicher Ehrgeiz und Teamgeist im Mittelpunkt stehen.

Aufrufe: 020.8.2025, 14:50 Uhr
Pascal KesselmarkAutor