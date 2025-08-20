Neuer Cheftrainer bei Zürich City: Jürgen Seeberger übernimmt sofort

Der Zürich City SC freut sich, das Engagement des erfahrenen Trainers Jürgen Seeberger bekannt zu geben.

Ab sofort übernimmt er die sportliche Leitung auf der Trainerbank ( bei Zürich City war erst Anfang Juli Ergün Dogru als neuer Trainer vorgestellt worden - die Red.) – mit voller Leidenschaft, Erfahrung und dem klaren Ziel, die Zukunft in der 2. Liga Interregional gezielt und erfolgreich mitzugestalten.

Sportvorstand Erhan Kabatas zeigt sich begeistert vom neuen Cheftrainer: „Ich kenne Jürgen Seeberger seit vielen Jahren und habe seine beeindruckende Arbeit stets verfolgt. Wir sind stolz, einen solch erfahrenen und charakterstarken Trainer für unser Projekt gewonnen zu haben. Er passt menschlich und fachlich perfekt zu unserer Philosophie.“

Das Engagement von Jürgen Seeberger erfolgte gezielt aus vereinsstrategischen Überlegungen: Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem ausgeprägten Fachwissen bringt er genau die Qualitäten mit, die Zürich City SC in der 2. Liga Interregional voranbringen – und das auf eine inspirierende, zukunftsorientierte Art.

Wir sind überzeugt: Mit Jürgen Seeberger an der Spitze starten wir eine neue, positive Ära, in der Leidenschaft, sportlicher Ehrgeiz und Teamgeist im Mittelpunkt stehen.