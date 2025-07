Neue Saison, neuer Coach: Dogru wieder bei Zürich City

Zudem: Auch bei Zürich City sind Trainerwechsel à go go an der Tagesordnung. Im Aufstiegsjahr war beispielsweise zunächst Gabriel Machado am Ruder, ehe ihn für eine halbe Saison Antonio "Dino" Sabato beerbte.

Der neue Verantwortliche Dogru war in seiner Karriere unter anderem bei Thalwil (2015 - 2018), Zug 94 (2018 - 2019), YF Juventus (2020 - 2022) und Kosova (2022 - 2023) auf Stufe 1. Liga tätig.

Dazu kommt Erfahrungen im Nachwuchs von Luzern, Winterthur und Bassersdorf.

Der eben in die 2. Liga interregional aufgestiegene Zürich CIty SC spielt in der neuen Saison in der Gruppe 3.

