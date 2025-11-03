SV Schaffhausen trennt sich vom Trainer

– Foto: regional - fussball.ch

Nach zwölf sieglosen Spielen in Serie zieht die Spielvereinigung Schaffhausen die Reissleine: Cheftrainer Ken Schuler und Assistent Danilo Torsello müssen beim Erstliga-Verein gehen.

Die Bilanz ist ernüchternd: Auch nach zwölf Partien wartet die SV Schaffhausen in der Erstliga-Gruppe 3 weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Zuletzt setzte es gleich mehrere deutliche Niederlagen – das 1:4 beim FC Baden war nun offenbar eine zu viel. Cheftrainer Ken Schuler und sein Assistent Danilo Torsello müssen ihren Posten räumen. "Nach eingehender Analyse der aktuellen Entwicklung und Resultate ist das Präsidium zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls und frischen Schwung benötigt", heisst es in einer Vereinsmitteilung.