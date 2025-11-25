Erstliga-Neuling und Coach trennen sich

FC Widnau: Gonzalez geht nach nur einem halben Jahr. Die Zusammenarbeit zwischen dem FC Widnau und Trainer David "Gonzo" Gonzalez endet nach nur einer halben Saison. "Gonzo hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, einen Schritt zurückzutreten, weshalb der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wird", schreibt der Klub in einer Mitteilung. Der 48-Jährige (er ersetzte Andreas Lüchinger) hatte sein Amt bei den Rheintalern nach dem Aufstieg in der 1. Liga angetreten. Dort tat sich der FCW aber in der "Zürcher" Gruppe 3 äusserst schwer und überwintert deshalb als Zweitletzter auf einem Abstiegsplatz. Wer die Nachfolge von Gonzalez antritt ist noch nicht bekannt.

FC Black Stars: Bakovic kehrt als Trainer zurück. Beim FC Black Stars kommt es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel. Matthias Mäder, seit Sommer 2023 im Amt. verlässt den Erstliga-Verein und wechselt in den Nachwuchs des FC Basel. Dort übernimmt der 36-Jährige das U15-Team. Bekannt ist auch schon mit Branko Bakovic (zuletzt Birsfelden) sein Nachfolger. Für ihn ist es eine Rückkehr, hatte er das Cheftrainer-Amt doch schon bis März 2023 bei den damals noch in der Promotion League spielenden Black Stars inne. Vorerst steht für die derzeit im hinteren Tabellenmittelfeld der Gruppe 2 (souveräner Leader dort ist der derzeit die U21 von GC) klassierten Basler aber noch ein Spiel beim SV Muttenz an.