Der FC Tuggen holt Nationalspieler

Dietikon will Alt-Bekannte zurückholen +++ Aufstiegskandidat aus Interregio präsentiert Trainer +++ Affolterns Drittliga-Coach steigt auf +++ Zürcher Interregio-Gegner mit neuem Coach

FC Tuggen: Neu mit Wieser, Rüegg und Antoniazzi. Für den FC Tuggen endete die Saison in der Erstliga-Gruppe 3 mit einem 4:1-Sieg gegen Kosova versöhnlich. Auch wenn es für einmal nur zu Platz 7 reichte. Ungeachtet davon präsentierte Sportchef Roman Güntensperger schon drei namhafte Neu-Verpflichtungen. Allen voran Mittelfeldspieler Sandro Wieser. Der 68-fache Nationalspieler von Liechtenstein wechselt vom Challenge-League-Verein Vaduz an die Linthstrasse. Wieser spielt einst für Basel, Aarau und Vaduz auf höchster Stufe - und war bei Vereinen in England, Belgien, Österreich und Deutschland unter Vertrag. Ebenso zum FCT dazustossen Nando Rüegg (von St. Gallen U21) und Gianni Antoniazzi von Absteiger Linth 04. FC Dietikon: Rückkehr von Ugljesic und Assane? An diesem Wochenende endet für den FC Dietikon die Meisterschaft in der Gruppe 2 mit einem Heimspiel gegen die Black Stars. Schon auf Hochtouren laufen derweil die Planungen für die kommende Saison. Dabei will die "Limmattaler Zeitung" wissen, dass in der 1. Liga "treffsichere Stürmer unter 2500 Franken pro Monat kaum zu haben sind". Der FCD erinnert sich deshalb an Petar Ugljesic, der schon einmal in der 2. Liga interregional für ihn auflief. Derzeit trifft der 32-Jährige mit Regelmässigkeit für den Aargauer Drittliga-Verein Neuenhof. Ausserdem bestätigte Präsident Claudio Lorenzet, dass die Rückkehr von Verteidiger Marvin Assane (derzeit Rotkreuz) ein Thema sein soll. Daniel Tarone, laut der Regionalzeitung "ein begnadeter Ausbilder", sagt zur Situation: "Wir schiessen zu wenig Tore. Und wir haben mit 27 Spielern ein viel zu grosses Kader."