Nach nur 10 Runden: Digenti muss beim FC Schaffhausen gehen

Der FC Schaffhausen trennt sich nach der Kanterniederlage vom letzten Sonntag gegen den FC Basel U21 per sofort von seinem Trainer Fabio Digenti und auch von dessem Assistenztrainer Urs Wolfensberger. Damit reagiert die sportliche Führung auf die aktuelle Situation in der Promotion League.
Das Trainer-Team Digenti und Wolfensberger übernahm beim FC Schaffhausen nach dem Abstieg in die Promotion League.
Sie hatten die herausfordernde Aufgabe ein beinahe komplett neues Team zu führen. Bislang konnte der FCS nur drei Spiele gewinnen. Dazu kommen drei Unentschieden und vier Niederlagen. Die Munotstädter sind dadurch derzeit auf dem enttäuschenden 12. Platz klassiert.
FCS-Sportchef Bernt Haas lässt sich zur Situation zitieren: "Nach intensiver Analyse der aktuellen sportlichen Lage und Entwicklung sind wir zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht, um unser erklärtes Saisonziel erfolgreich weiter zu verfolgen. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und Assistenztrainer. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Fabio und Urs für ihr Engagement bedanken."
Das Team wird aktuell vom bisherigen Assistenzcoach Teodoro Palatella ad interim geleitet.
Beide scheidenden Trainer sind in der Region Zürich bekannte Gesichter. Fabio Digenti, er war erst unlängst bei uns im Podcast zu Gast, wechselte im Sommer vom FC Winterthur in die Munotstadt.
Beim FCW fungierte der 42-Jährige als Headcoach des in der 1. Liga spielenden U21-Teams. Weitere Stationen des ehemaligen Profis waren im Amateurfussball der FC Linth 04 (1. Liga), FC Uster (2. Liga interregional/2. Liga) und SV Rümlang (3. Liga).
Sein Assistent Urs Wolfensberger hat sogar den Status einer eigentlichen Trainerlegende inne.
Auch er war schon bei uns im Podcast - und betreute bis im Sommer noch als Cheftrainer den FC Kosova in der 1. Liga. Der 63-Jährige verbrachte viele Jahre als Ausbildner im Nachwuchs-Spitzenfussball (u.a. Grasshoppers, Young Boys, Rapperswil-Jona) und ist SFV-Instruktor.
