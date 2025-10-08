Nach nur 10 Runden: Digenti muss beim FC Schaffhausen gehen

– Foto: regional - fussball.ch

Der FC Schaffhausen trennt sich nach der Kanterniederlage vom letzten Sonntag gegen den FC Basel U21 per sofort von seinem Trainer Fabio Digenti und auch von dessem Assistenztrainer Urs Wolfensberger. Damit reagiert die sportliche Führung auf die aktuelle Situation in der Promotion League.

Das Trainer-Team Digenti und Wolfensberger übernahm beim FC Schaffhausen nach dem Abstieg in die Promotion League. Sie hatten die herausfordernde Aufgabe ein beinahe komplett neues Team zu führen. Bislang konnte der FCS nur drei Spiele gewinnen. Dazu kommen drei Unentschieden und vier Niederlagen. Die Munotstädter sind dadurch derzeit auf dem enttäuschenden 12. Platz klassiert.