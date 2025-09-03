 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
Bezeichnet sich selbst als "optimistischen Realisten": Fabio Digenti.
Bezeichnet sich selbst als "optimistischen Realisten": Fabio Digenti. – Foto: Roger Albrecht/sport-presse
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG

Fabio Digenti im Mittelpunkt:"Ich werde die Champions League gewinnen"

Die neue Podcast-Folge ist live!

Verlinkte Inhalte

Promotion League CH
Schaffhausen
Fabio Digenti
Fabio Digenti

In der zehnten Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Fabio Digenti zu Gast. Er war Trainer beim SV Rümlang, FC Uster und FC Linth 04 sowie der U21 des FC Winterthur. In dieser Saison nun soll der 42-Jährige den FC Schaffhausen in die Challenge League zurückführen. Doch sein grosses Ziel liegt weitaus höher.

Im FuPa-Podcast erzählt der "optimistische Realist", wie er zuerst einmal das Ziel Aufstieg erreichen will, weshalb er als Trainer dereinst die Champions League gewinnen wird und weshalb seine Tochter keine Influencerin wird.

Jetzt sehen und hören auf der Plattform eurer Wahl:

Link zur zehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Youtube

Link zur zehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Spotify

Link zur zehnten Podcast-Folge "Im Mittelpunkt" auf Apple Podcast

Folgt uns auf der Plattform eurer Wahl, um in Zukunft keine neue Podcastfolge mehr zu verpassen, und lasst uns gerne eine Bewertung da.

Produziert von out of scope new media productions.

__________________________________________________________________________________________________


Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich

Aufrufe: 03.9.2025, 01:13 Uhr
Sandra TrupoAutor