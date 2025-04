Urs Wolfensberger im Mittelpunkt: "Ich arbeite mit Auge, Nase, Herz"

In der siebte Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Wolfgang "Wolfi" Wolfensberger zu Gast. Ob im Nachwuchs von GC oder YB oder beim FC Winterthur, dem FC Rapperswil-Jona, YF Juventus oder dem FC Kosova: Der 62-Jährige hat als Trainer überall seine Spuren hinterlassen.

Es gibt im Zürcher Regionalfussball wohl nur wenige, die seinen Namen nicht kennen: Urs "Wolfi" Wolfensberger. Im FuPa-Podcast erzählt der Wermatswiler, wo er seine fast endlos scheinende Energie herholt, was ihm an Mladen Petric besonders imponiert hat und weshalb er sich auch nach über 32 Jahren als Trainer noch immer wie ein kleines Kind auf jedes Training freut.

Produziert von out of scope new media productions.