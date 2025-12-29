David Sesa übernimmt beim FC Schaffhausen

Der FC Schaffhausen stellt die sportlichen Weichen neu und verpflichtet David Sesa als neuen Cheftrainer. Der 52-jährige Zürcher, Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz, übernimmt sein Amt per 1. Januar.

Parallel dazu prüfte die sportliche Leitung verschiedene Optionen für eine nachhaltige Neuausrichtung – nun fiel die Entscheidung auf David Sesa.

In der Folge betreute der bisherige Assistenztrainer Teodoro Palatella die Mannschaft interimistisch. In sieben Promotion-League-Partien resultierten dabei sieben Punkte.

Zuletzt führte Sesa den FC Rapperswil-Jona erfolgreich zum Aufstieg in die Challenge League. Anfang November trennte sich der St. Galler Klub jedoch vom 52-Jährigen.

Weitere Trainerstationen umfassten die AC Bellinzona, wo er als Cheftrainer tätig war, sowie Engagements im Ausland als Assistenztrainer beim ägyptischen Spitzenklub Al Ahly SC und beim belgischen Traditionsverein RSC Anderlecht

Auch als Spieler blickt David Sesa auf eine beachtliche Karriere zurück. Er stand unter anderem beim FC Zürich, Servette FC sowie bei den italienischen Klubs SSC Napoli und US Lecce unter Vertrag. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er 36 Länderspiele.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sportchef Bernt Haas sagt zur Verpflichtung:

«David verfügt über grosse Erfahrung, hohe Fachkompetenz und ausgeprägte Führungsqualitäten. Er ist es gewohnt, sowohl mit jungen Talenten als auch mit erfahrenen Spielern erfolgreich zu arbeiten. Den Aufstieg mit Rapperswil-Jona hat er eindrücklich bestätigt. Sein Profil passt hervorragend zu unserem neuen sportlichen Konzept, und wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft gezielt weiterentwickeln wird.»

David Sesa blickt seiner neuen Aufgabe mit grosser Motivation entgegen:

«Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Schaffhausen und auf die Arbeit in der FCS Arena. Das sportliche Konzept und die Ambitionen des Vereins haben mich überzeugt. Es gibt viel zu tun, doch genau solche Herausforderungen motivieren mich. Anfang Januar möchte ich mir zunächst ein umfassendes Bild der Mannschaft verschaffen und anschliessend die nächsten Schritte einleiten.»

