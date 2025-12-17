Neuer Trainerjob für Jürgen Seeberger

Seeberger betreut erstmals ein Frauenteam. Jürgen Seeberger, der einst im Zürcher Regionalfussball seine Trainerkarriere lancierte und zuletzt den Interregio-Neuling Zürich City während einiger Monate betreute, wechselt in den Frauenfussball. Der 60-Jährige soll beim WSL-Tabellenzweitletzten Aarau wieder für mehr Stabilität sorgen. Bei den Aargauerinnen war es Ende Oktober zur Trennung von Olivier Häusermann gekommen. "Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit den Spielerinnen und dem gesamten Staff eine klare sportliche Identität zu entwickeln, auf vorhandenen Stärken aufzubauen und jeden Tag professionell sowie ambitioniert zu arbeiten", wird der neue FCA-Coach zitiert. Seeberger war zuletzt mehrfach im Amateurfussball tätig, unter anderem als Trainer von Kosova, Mutschellen oder Freienbach. Seine grössten Erfolge im Profibereich feierte er Mitte der 2000er-Jahre, als er den FC Schaffhausen von der 1. Liga bis in die Super League führte. Später betreute er unter anderem auch den damaligen Zweitbundesligisten Alemannia Aachen. Seine letzte Station im Spitzenfussball war Anfang 2023 beim Challenge-League-Verein Vaduz.

BSC Old Boys: Jacobacci für Roth. Der BSC Old Boys stellt die Weichen im Kampf um den Klassenerhalt neu und verpflichtet Maurizio Jacobacci als Cheftrainer. Der 62-Jährige übernimmt das Amt von Julien Roth. Die Basler, die in der Erstliga-Gruppe 2 unter anderem auch auf die U21 der Grasshoppers treffen, überwintern als Tabellenletzter und stehen entsprechend unter Druck. Brisant ist die Personalie auch mit Blick auf Jacobaccis jüngste Vergangenheit: Bis im November stand er noch bei Gruppengegner Langenthal an der Seitenlinie, ehe es dort nach der Vorrunde zur Trennung kam. Nun soll seine Erfahrung den Old Boys im Abstiegskampf weiterhelfen.