Neuer Trainerjob für Jürgen Seeberger

Erstligist leistet sich einen prominenten Trainer +++ Schaffhauser Drittligist wechselt Coach nach halber Saison +++ Drittliga-Schlusslicht bestimmt neues Trainer-Gespann +++ Oberländer Viertliga-Klub vollzieht Wechsel auf Trainerposten
Seeberger betreut erstmals ein Frauenteam. Jürgen Seeberger, der einst im Zürcher Regionalfussball seine Trainerkarriere lancierte und zuletzt den Interregio-Neuling Zürich City während einiger Monate betreute, wechselt in den Frauenfussball. Der 60-Jährige soll beim WSL-Tabellenzweitletzten Aarau wieder für mehr Stabilität sorgen. Bei den Aargauerinnen war es Ende Oktober zur Trennung von Olivier Häusermann gekommen. "Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit den Spielerinnen und dem gesamten Staff eine klare sportliche Identität zu entwickeln, auf vorhandenen Stärken aufzubauen und jeden Tag professionell sowie ambitioniert zu arbeiten", wird der neue FCA-Coach zitiert. Seeberger war zuletzt mehrfach im Amateurfussball tätig, unter anderem als Trainer von Kosova, Mutschellen oder Freienbach. Seine grössten Erfolge im Profibereich feierte er Mitte der 2000er-Jahre, als er den FC Schaffhausen von der 1. Liga bis in die Super League führte. Später betreute er unter anderem auch den damaligen Zweitbundesligisten Alemannia Aachen. Seine letzte Station im Spitzenfussball war Anfang 2023 beim Challenge-League-Verein Vaduz.
BSC Old Boys: Jacobacci für Roth. Der BSC Old Boys stellt die Weichen im Kampf um den Klassenerhalt neu und verpflichtet Maurizio Jacobacci als Cheftrainer. Der 62-Jährige übernimmt das Amt von Julien Roth. Die Basler, die in der Erstliga-Gruppe 2 unter anderem auch auf die U21 der Grasshoppers treffen, überwintern als Tabellenletzter und stehen entsprechend unter Druck. Brisant ist die Personalie auch mit Blick auf Jacobaccis jüngste Vergangenheit: Bis im November stand er noch bei Gruppengegner Langenthal an der Seitenlinie, ehe es dort nach der Vorrunde zur Trennung kam. Nun soll seine Erfahrung den Old Boys im Abstiegskampf weiterhelfen.
FC Ramsen: Kalludra übernimmt für Max als Trainer. Der FC Ramsen trennt sich nach nur sechs Monaten von Trainer Marc Max. "Der Grund ist das gebrochene Vertrauensverhältnis von Vorstand und Mannschaft zu ihm", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Max' Nachfolger heisst Ardian Kalludra und beim FCR auch schon als Juniorentrainer tätig. Kalludra wird von Lars Wasem, Marcel Gnädinger und Durim Hasanmetaj als Assistenztrainer unterstützt. Der Schaffhauser Drittliga-Verein überwintert in der Gruppe 5 auf dem 9. Platz. Die Abstände zu den unteren Tabellenplätzen sind jedoch gering, sodass die Saison noch viele Wendungen nehmen könnte.
FC Stäfa II: Duft wird Nachfolger von Bayman. Die in der Drittliga-Gruppe 6 abstiegsgefährdeten Reserven des FC Stäfa versuchen mit Remo Duft als neuem Cheftrainer die drohende Relegation abzuwenden. Der 36-jährige Mönchaltorfer war zuletzt im Nachwuchs des FC Zürich tätig. An der Seite von Duft wird Marcel Britt als Assistent agieren. Man sei überzeugt, dass die Motivation und die Erfahrung der beiden Trainer frischen Wind und neue Impulse in die Mannschaft bringen werden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Duft und Britt ersetzen Gökhan Bayman und Arda Yilmaz. Vom Trainerduo hatte sich der FCS nach einer sportlich schwierigen Vorrunde getrennt.
FC Bauma: Lattmann kehrt als Trainer zum Stammverein zurück. Beim FC Bauma kommt es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel. Piero Ehrensperger und Assistent Andy Ritter treten nach drei Jahren im Amt zurück. Neuer Headcoach wird derweil Jürg Lattmann, ein Ur-Baumer, der in den letzten Jahren unter anderem in Wald, Greifensee, Wetzikon und bei Rapperswil-Jona tätig war. Der FCB überwintert in der Viertliga-Gruppe 9 auf Platz 3. Zuletzt auf Stufe 3. Liga spielte Bauma in der Saison 2009/10.
