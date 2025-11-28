Oberländer Drittligist bestimmt Trainer

FC Rüti: Clementi wird Nachfolger von Ciardo. Der neue Trainer des Drittligisten Rüti heisst Andrea Clementi. Der 43-Jährige lief während seiner Aktivkarriere für Rapperswil-Jona, Freienbach und seinen Stammklub Rüti auf und spielte dabei bis in die 1. Liga. Zu Clementis bisherigen Erfahrungen an der Seitenlinie macht der Verein in seiner Mitteilung keine näheren Angaben. "Fussball ist für mich nicht nur ein Sport, sondern eine Leidenschaft, die tief in mir verwurzelt ist. Mein Ziel ist es, nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch aktiv zur Identifikation mit unserem Verein beizutragen», wird Clementi zitiert. Der Ur-Rütner folgt auf Denis Ciardo, von dem sich der Klub nach einer enttäuschenden Vorrunde getrennt hatte . Der FCR überwintert in der Gruppe 6 auf dem achten Tabellenrang.

FC Horgen II: D'Onofrio für Tolaj. Der FC Horgen hat Michele D’Onofrio als neuen Trainer für seine in der 3. Liga spielende zweite Mannschaft verpflichtet. "Mit seiner motivierenden Art und seinem Fokus auf die Entwicklung junger Spieler passt er perfekt zu unserer Vereinsphilosophie", schreibt der Verein in einer Mitteilung . D’Onofrio war in seiner Karriere unter anderem im Nachwuchs des FC Luzern und des SC Kriens tätig. Zuletzt unterstützte er zudem den SC Menzingen als sogenannter Sportkoordinator. Beim FCH tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Valtrim Tolaj an . Aufsteiger Horgen II überwintert in der Drittliga-Gruppe 1 mit lediglich vier Punkten am Tabellenende.

FC Langenthal: Jacobacci nicht mehr Coach. Der FC Langenthal geht als Tabellendritter der Erstliga-Gruppe 2 (Leader ist die U21 der Grasshoppers) mit einer starken Hinrundenbilanz in die Winterpause. Trotzdem trennt sich der Oberaargauer Klub überraschend von Trainer Maurizio Jacobacci (62). Über die Gründe schweigt der Verein. Wer Jacobacci beerben wird, ist derzeit offen; die sportliche Leitung kündigt jedoch an, in den kommenden Wochen einen Nachfolger zu präsentieren. Jacobacci, der in seiner langen Karriere bereits zahlreiche Stationen im In- und Ausland durchlaufen hat – darunter Bellinzona, Lugano, Schaffhausen, Sion und 1860 München – verfügte in Langenthal noch über einen Vertrag bis 2027. Im Amt war er seit Ende 2024.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Stäfa 1895 (@fcstaefa1895)

FC Stäfa II: Kampf um Ligaerhalt mit neuer Trainercrew. In der Drittliga-Gruppe 6 rumpelt es weiter. Nach dem FC Rüti (Denis Ciardo) und dem FC Pfäffikon (Kurt Kobel) kommt es nun auch bei den Reserven des FC Stäfa zu einem Trainerwechsel. "Die Vereinsleitung hat sich nach einer Analyse der Vorrunde dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit den Trainern der 2. Mannschaft – Gökhan Bayman und Arda Yilmaz – per sofort zu beenden", schreibt der FCS in einer Mitteilung. Bayman und Yilmaz betreuten das Team während eineinhalb Saisons. Wer die Nachfolge des Trainergespanns antritt, ist noch nicht bekannt. Die Stäfner Reserven überwintern mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe 6.

FC Bassecourt: Trainer Hushi gibt Rücktritt. Der FC Bassecourt, in der Erstliga-Gruppe 2 Gegner des U21-Teams vom GC, geht mit einem neuen Coach in die zweite Saisonhälfte. Lulzim Hushi hat aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen Rücktritt gegeben. Der 51-Jährige stand seit Anfang April 2024 an der Seitenlinie; zuvor hatte er die Jurassier bereits von 2019 bis 2023 betreut. Noch offen ist, wer Hushis Nachfolge übernimmt. Bassecourt überwintert auf Rang 14 – knapp über dem Abstiegsstrich.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.



Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich