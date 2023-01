Würzburger Kickers wenden finanziellen Kollaps ab Dank eines neuen Anteilseigner ist die Zukunft des Ex-Zweitligisten (vorerst) gesichert

Thorsten Fischer, CEO von FLYERALARM und Dominik Möhler, haben in vertrauensvollen Gesprächen gemeinsam einen Rettungsplan erarbeitet. Es ist nun dafür gesorgt, dass der laufende Spielbetrieb bis zum Ende der Saison 2022/2023 gesichert ist und auch in der Zukunft weiterhin attraktiver höherklassiger Fußball in Würzburg möglich ist. Dominik Möhler: "Vielen Dank an Thorsten Fischer für die auf das Wohl des Vereins ausgerichteten und absolut konstruktiven Gespräche über die Veräußerung der Anteile sowie seiner in der Vergangenheit der Würzburger Kickers AG gewährten Darlehen, die noch vor Weihnachten eine kurzfristige positive Lösung möglich gemacht haben."





Eine Aufteilung und Weitergabe eines Teils der übernommenen Aktien an lokale Förderer ist grundsätzlich vorstellbar. Mit Lars Krakat, Inhaber der Firma KRE, wurden in diesem Zusammenhang bereits zielführende Gespräche geführt, der sich ebenfalls ehrenamtlich im Vorstand des Kickers e.V sowie des Aufsichtsrats der Kickers AG engagiert und als einer der Hauptsponsoren und Förderer der Kickers bekannt ist. "Als Unterstützer aus der Region für die Region erhoffen wir uns, dass der sportliche Schwung der bisherigen Saison beibehalten wird und wir am Ende um den Wiederaufstieg in die 3. Liga mitspielen können. Wir freuen uns insbesondere auch über die sehr positive Stimmung am Dalle - dies natürlich auch mit Blick auf die zahlreichen weiteren treuen Unterstützer, Fans und Sponsoren, denen wir an dieser Stelle herzlich danken möchten“, so Möhler.





Benjamin Hirsch, Vorstandsvorsitzender der FC Würzburger Kickers AG, und Michael Grieger, Präsident der Würzburger Kickers e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der AG, zeigten sich unisono hoch zufrieden mit der erzielten Lösung: "Die Kickers sind Dominik Möhler für seine Unterstützung in dieser schwierigen Situation und Thorsten Fischer zu großem Dank verpflichtet für sein jahrelanges persönliches und finanzielles Engagement. Wir hoffen, dass er die Entwicklung unseres Vereins auch künftig begleitet und er uns weiter mit Rat und Tat zur Seite steht.“