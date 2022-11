WM-Spielplan kurz und kompakt: Alle Spiele & Termine in Katar 2022 Ergebnisse und Termine der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in der kompakten Übersicht auf FuPa - die WM-Spiele heute.

Alle Ergebnisse und Termine der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gibt es an dieser Stelle in der kompakten Übersicht. Zusätzlich findet ihr die Tabellen auf der WM-Seite von FuPa - welche WM-Spiele stehen heute an?

WM-Gruppenphase 2022: die WM-Spiele heute in chronologischer Reihenfolge

So., 20.11.22 17:00 Uhr Katar - Ecuador

Mo., 21.11.22 14:00 Uhr England - Iran

Mo., 21.11.22 17:00 Uhr Senegal - Niederlande

Mo., 21.11.22 20:00 Uhr USA - Wales

Di., 22.11.22 11:00 Uhr Argentinien - Saudi-Arabien

Di., 22.11.22 14:00 Uhr Dänemark - Tunesien

Di., 22.11.22 17:00 Uhr Mexiko - Polen

Di., 22.11.22 20:00 Uhr Frankreich - Australien

Mi., 23.11.22 11:00 Uhr Marokko - Kroatien

Mi., 23.11.22 14:00 Uhr Deutschland - Japan

Mi., 23.11.22 17:00 Uhr Spanien - Costa Rica

Mi., 23.11.22 20:00 Uhr Belgien - Kanada

Do., 24.11.22 11:00 Uhr Schweiz - Kamerun

Do., 24.11.22 14:00 Uhr Uruguay - Südkorea

Do., 24.11.22 17:00 Uhr Portugal - Ghana

Do., 24.11.22 20:00 Uhr Brasilien - Serbien

Fr., 25.11.22 11:00 Uhr Wales - Iran

Fr., 25.11.22 14:00 Uhr Katar - Senegal

Fr., 25.11.22 17:00 Uhr Niederlande - Ecuador

Fr., 25.11.22 20:00 Uhr England - USA

Sa., 26.11.22 11:00 Uhr Tunesien - Australien

Sa., 26.11.22 14:00 Uhr Polen - Saudi-Arabien

Sa., 26.11.22 17:00 Uhr Frankreich - Dänemark

Sa., 26.11.22 20:00 Uhr Argentinien - Mexiko

So., 27.11.22 11:00 Uhr Japan - Costa Rica

So., 27.11.22 14:00 Uhr Belgien - Marokko

So., 27.11.22 17:00 Uhr Kroatien - Kanada

So., 27.11.22 20:00 Uhr Spanien - Deutschland

Mo., 28.11.22 11:00 Uhr Kamerun - Serbien

Mo., 28.11.22 14:00 Uhr Südkorea - Ghana

Mo., 28.11.22 17:00 Uhr Brasilien - Schweiz

Mo., 28.11.22 20:00 Uhr Portugal - Uruguay

Di., 29.11.22 16:00 Uhr Niederlande - Katar

Di., 29.11.22 16:00 Uhr Ecuador - Senegal

Di., 29.11.22 20:00 Uhr Wales - England

Di., 29.11.22 20:00 Uhr Iran - USA

Mi., 30.11.22 16:00 Uhr Australien - Dänemark

Mi., 30.11.22 16:00 Uhr Tunesien - Frankreich

Mi., 30.11.22 20:00 Uhr Saudi-Arabien - Mexiko

Mi., 30.11.22 20:00 Uhr Polen - Argentinien

Do., 01.12.22 16:00 Uhr Kanada - Marokko

Do., 01.12.22 16:00 Uhr Kroatien - Belgien

Do., 01.12.22 20:00 Uhr Japan - Spanien

Do., 01.12.22 20:00 Uhr Costa Rica - Deutschland

Fr., 02.12.22 16:00 Uhr Ghana - Uruguay

Fr., 02.12.22 16:00 Uhr Südkorea - Portugal

Fr., 02.12.22 20:00 Uhr Serbien - Schweiz

Fr., 02.12.22 20:00 Uhr Kamerun - Brasilien

WM-Achtelfinale 2022: der Spielplan



Sa., 03.12.22 16:00 Uhr - 1. Gruppe A - 2. Gruppe B - Spiel 1

Sa., 03.12.22 20:00 Uhr - 1. Gruppe C - 2. Gruppe D - Spiel 2

So., 04.12.22 16:00 Uhr - 1. Gruppe D - 2. Gruppe C - Spiel 3

So., 04.12.22 20:00 Uhr - 1. Gruppe B - 2. Gruppe A - Spiel 4

Mo., 05.12.22 16:00 Uhr - 1. Gruppe E - 2. Gruppe F - Spiel 5

Mo., 05.12.22 20:00 Uhr - 1. Gruppe G - 2. Gruppe H - Spiel 6

Di., 06.12.22 16:00 Uhr - 1. Gruppe F - 2. Gruppe E - Spiel 7

Di., 06.12.22 20:00 Uhr - 1. Gruppe H - 2. Gruppe G - Spiel 8

WM-Viertelfinale 2022: der Spielplan



Fr., 09.12.22 16:00 Uhr - Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6

Fr., 09.12.22 20:00 Uhr - Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sa., 10.12.22 16:00 Uhr - Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8

Sa., 10.12.22 20:00 Uhr - Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 3