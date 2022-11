Alle News rund um die Weltmeisterschaft auf der RPO-Sonderseite Die Rheinische Post berichtet ausführlich über die Weltmeisterschaft 2022 in Katar - dazu gehört auch der kritische Blick auf den Ausrichter.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gilt als die kritischste aller Zeiten - dabei hat das Turnier noch gar nicht begonnen. Bereits vor dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeberland und Ecuador am 20. November (17 Uhr) kennt der Protest gegen den Ausrichter und dessen veraltete gesellschaftliche Ansichten keine Grenzen . Die Rheinische Post berichtet ausführlich, kritisch und umfassend über die WM.

Welt- und Europameisterschaften gelten eigentlich als große Feste, in denen das interkulturelle Zusammenleben zwischen Fan-Lagern Beispiele schafft, die wunderbar auf Gesellschaft und Integration übertragen werden dürfen. Durch starke Reglementierungen und einen strengen Verhaltenskodex wird eine befreite Atmosphäre wohl kaum in Katar aufkommen können. Das liegt nicht aber nicht nur an der politischen Ausrichtung im Emirat. Tausende Arbeiter verloren bei der infrastrukturellen Errichtung der WM unter teils prekären Umständen ihr Leben.

Dieser Schatten liegt schon länger als Schleier des Grauens über dem Sport-Event, das erstmals im Winter stattfindet. Die sportlichen Konsequenzen für Spieler und Vereine sind mit zahlreichen Ausfällen von Superstars schon spürbar, die politischen noch gar nicht absehbar. So bezeichnete WM-Botschafter Khalid Salman in einem ZDF-Interview Homosexualität als "geistiger Schaden". Der Aufschrei ist folgerichtig groß - und befeuert die Kritik an der Vergabe nochmal nachhaltig. In den Bundesliga-Stadien demonstrierten die Anhänger Trikot-übergreifend.