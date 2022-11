„Wenn wir den Flow halten, haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun“ Bezirksligatipp mit Dominik Wirbser, dem Trainer der Sportfreunde Oberried

Die Sportfreunde Oberried haben sich nach einem etwas durchwachsenen Saisonstart in der Bezirksliga wieder gefangen und sind seit vier Partien ungeschlagen. Dominik Wirbser, der seit dieser Runde gemeinsam mit Spielertrainer Kerem Okay für die Übungsleitung verantwortlich zeichnet, schildert seine Sicht auf die Entwicklung und tippt die Ergebnisse des 15. Spieltags.

fupa: Herr Wirbser, die Sportfreunde Oberried sind seit vier Partien ungeschlagen. Wie erklären Sie sich den positiven Lauf?

Dominik Wirbser: Wie ich früher schon einmal erklärt habe, haben wir in vielen Partien spielerisch gut mitgehalten, nur die Ergebnisse haben gefehlt. Das hat sich mittlerweile geändert, weil wir unsere Spielzüge konsequenter zu Ende gespielt haben und damit auch die positiven Ergebnisse eingefahren haben. Wichtig war erst einmal, aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Wenn wir so weitermachen, kann es noch weiter nach oben gehen. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial; wir sind noch nicht bei hundert Prozent, aber das ist ja auch normal nach einem Trainerwechsel. Aber wegen der letzten Spiele und der derzeitigen Form bin ich positiv gestimmt und gehe optimistisch in die nächsten Partien.

fupa: Wie beurteilen Sie den Abstiegskampf und die eigenen Chancen?

Wirbser: Diese Bezirksliga-Saison ist generell schwierig einzuschätzen, ganz gleich ob es um den Tabellenkeller, das Mittelfeld oder die Spitze geht. Alle Mannschaften stehen eng beieinander. Für uns sind es nach oben acht Punkte und nach unten acht Punkte. Wenn wir so weitermachen und unseren Flow halten, dann haben wir, so hoffe ich, definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun. Es kann aber immer wieder einmal eine schlechtere Phase kommen. Dann gilt es positiv zu bleiben und mit konzentrierter Arbeit diese Phase zu überwinden.

fupa: Worauf legen Sie als Trainer Ihr Augenmerk?

Wirbser: Sehr wichtig ist mir das positive Klima innerhalb der Mannschaft. Aber das ist überhaupt nicht das Problem, da wir uns alle auch außerhalb des Platzes gut verstehen und miteinander befreundet sind. Wichtig ist natürlich die Beteiligung in der Trainingswoche. Da achte ich darauf, dass ein guter Zug in den Trainingseinheiten vorherrscht und die Mannschaft unsere taktischen Vorgaben umsetzt.

fupa: Wo, würden Sie sagen, steht Ihre Mannschaft in ihrer Entwicklung?

Wirbser: In der letzten Woche haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da konnte man sehen, dass noch ordentlich Potenzial in der Mannschaft steckt. Wenn jeder Spieler den nächsten Schritt geht, ist noch einiges möglich. Nachdem unser Saisonbeginn eher holprig war, haben wir uns nun gefangen. Denn der Großteil der Spieler hat das taktische Konzept verinnerlicht. Aber es gibt natürlich immer Luft nach oben.

fupa: Wie schätzen Sie den kommenden Gegner, den FC Freiburg-St. Georgen, ein?

Wirbser: Ein recht schwieriger Gegner. Abgesehen von dem Spiel in Emmendingen, hat St. Georgen zuletzt sehr starke Ergebnisse eingefahren. Das wird definitiv kein leichtes Spiel für uns. Ich denke, viel wird von der Tagesform abhängen. Aber wir treten natürlich selbst mit breiter Brust an und wollen die drei Punkte zu Hause behalten.

fupa: Gerade in der Offensive hat sich St. Georgen zuletzt ziemlich gesteigert…

Wirbser: Gegen Prechtal haben sie dreimal getroffen, davor fünfmal gegen Biengen und sogar sechsmal gegen Nordweil/Wagenstadt – nicht zu vergessen das 1:1 in Mundingen! Nur das 0:5 in Emmendingen tanzt aus der Reihe. Ich gehe davon aus, dass St. Georgen auch bei uns offensiv in die Begegnung geht und auf Sieg spielt. Das gibt eine relativ offene Partie. Ich schätze den Gegner als ein sehr starkes Team ein.

fupa: Wie sieht es in personeller Hinsicht aus?

Wirbser: Besser! Zeitweise hatten wir personelle Probleme, als wir zeitgleich viele Verletzte und Kranke hatten. Aber das hat sich mittlerweile entspannt, es geht bergauf. Ohnehin darf das keine Ausrede sein, denn mit diesem Problem hat ja jede Mannschaft mal zu kämpfen.

Dominik Wirbsers Spieltag-Tipps:

SC Reute – SpVgg. Gundelfingen/Wildtal

Samstag, 14.30 Uhr

Das ist wohl eins der Topspiele am Wochenende. Die Gundelfinger können mit breiter Brust antreten, nachdem sie letzte Woche einen 0:2-Rückstand gegen Simonswald in ein 3:2 umgemünzt haben. Aber auch Reute strotzt derzeit vor Selbstvertrauen nach den Siegen gegen Simonswald und vor allem Bad Krozingen mit dem 5:1. Ich denke, es wird ein enges Spiel, aber Reute wird sich zu Hause mit 3:2 durchsetzen.

SF Eintracht Freiburg – SV Solvay Freiburg

Sonntag, 13 Uhr

Darüber habe ich mir im Vorfeld bereits Gedanken gemacht, und ich bin hin und hergerissen. Solvay wird den Sieg (1:0) gegen Ihringen/Wasenweiler bestätigen und aus dem Tabellenkeller herauskommen. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, das 1:1 ausgeht.