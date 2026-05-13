Wenn jetzt Schluss wäre: Diese A-Ligisten steigen auf!

In einer dramatischen Relegation setzte sich der TuS Wiescherhöfen im letzten Sommer im Elfmeterschießen gegen RW Unna durch. Am Ende schaffte auch RWU den Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: David Zimmer

Wer darf in der Saison 2026/2027 überkreislich spielen? Welche Mannschaft kürt sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister? Welche Mannschaft darf den Sekt schon langsam kalt stellen? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!

Die Paarungen der Entscheidungsspiele wurden vom VFA wie folgt festgelegt (die erstgenannten Kreise haben zuerst Heimrecht):

1. 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund. 2. Je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus-Coesfeld, Münster. 3. Je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Siegen-Wittgenstein, Paderborn, Unna-Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen. 4. Je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Hagen, Höxter, Tecklenburg, Olpe, Herne, Gütersloh, Minden, Steinfurt, Herford, Lemgo, Hochsauerlandkreis, Lübbecke, Soest, Lippstadt, Detmold, Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Beckum. 5. Bei „,5“ Aufsteigern werden entsprechende Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiele nach den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.O.-System gelten. 6. Sollte ein Verein an den nachfolgend genannten Entscheidungsspielen (Hin- und/oder Rückspiel) nicht antreten, wird diese Mannschaft aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und der jeweilige Gegner steigt zur Bezirksliga auf.

1. Fortuna Gronau 09/54 27 17-6-4 68:42 57

2. SuS Stadtlohn II 27 16-6-5 77:35 54

3. SpVgg Vreden II 27 17-2-8 72:44 53

4. FC Oeding 1925 27 14-7-6 72:51 49

5. SV Grün-Weiß Lünten 27 15-4-8 66:44 49

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

1. SV Borussia Darup 27 19-3-5 86:41 60

2. SV Fortuna 26 Seppenrade 27 19-1-7 88:49 58

3. SuS Legden 1911 27 18-3-6 61:28 57

4. SG Coesfeld 06 27 16-6-5 68:34 54

5. DJK GW Nottuln II 27 16-1-10 56:41 49

Beide Spitzenreiter haben Punkte gelassen, Seppenrade musste Darup vorbeiziehen lassen! Kommt es dort im Rennen um Platz eins am Ende zu einer Punktgleichheit, zählt der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, wird ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz stattfinden.

Der aktuelle Stand:

Gronau – Stadtlohn II 6:6 (nach Hin- und Rückspiel)

Seppenrade – Darup 4:6 (nach Hin- und Rückspiel)

Kreisliga A Arnsberg

1. SV Affeln 28 27 20-4-3 75:37 64

2. SG Herdringen/Müschede 27 19-4-4 122:47 61

3. SV Bachum/Bergheim 27 16-5-6 82:47 53

4. TuS Oeventrop (Ab) 27 16-3-8 91:44 51

5. TuS Langenholthausen 27 14-7-6 70:45 49

Affeln und Herdringen/Müschede punkteten souverän dreifach. Besonders brisant: Die SG empfängt Affeln am letzten Spieltag! Sollte der Drei-Punkte-Abstand bis dato aufrecht bleiben, könnte die SG mit einem Sieg gleichziehen und ein Entscheidungsspiel erzwingen!

Kreisliga A Beckum

1. SC Roland Beckum 25 20-3-2 94:44 63

2. SV Rot-Weiß Vellern 25 19-4-2 90:34 61

3. Fortuna Walstedde 1953 25 17-4-4 66:38 55

4. SuS Ennigerloh 19 26 14-6-6 69:38 48

5. Westfalen Liesborn 25 14-4-7 79:49 46

Roland hat Vellern spielfreie Wochenende genutzt und die Tabellenführung erobert. Bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld

1. BV Werther 1920 27 21-3-3 99:46 66

2. SC Bielefeld 04/26 27 20-4-3 106:38 64

3. TuS Jöllenbeck 27 20-2-5 81:32 62

4. SG Oesterweg 27 16-7-4 75:30 55

5. TuS 08 Senne I 27 14-3-10 62:55 45

Der SC Bielefeld halbiert den Rückstand auf zwei Punkte! Auch hier würde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel folgen. Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Paderborn (Stand jetzt: TuRa Elsen) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Bochum

1. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 27 22-4-1 116:30 70

2. VfB Günnigfeld 27 21-6-0 109:33 69

3. FC Neuruhrort 27 21-1-5 111:46 64

4. BV Hiltrop 1912 27 18-2-7 97:60 56

5. Phönix Bochum (Ab) 27 17-1-9 64:54 52

Kreisliga A2 Bochum

1. TuS Stockum 25 20-4-1 92:25 64

2. SV Rot-Weiß Stiepel 04 (Neu) 25 18-2-5 99:34 56

3. SuS Wilhelmshöhe 25 15-2-8 92:59 47

4. SV Langendreer 04 25 14-4-7 71:47 46

5. DJK Teutonia Ehrenfeld (Neu) 25 12-3-10 62:63 39

Spannendes Rennen zwischen Eppendorf und Günnigfeld in Staffel 1! Bei Punktgleichheit muss am Ende ein Entscheidungsspiel her.

Gewinnt Stockum am nächsten Spieltag bei Langendreer 04, ist die vorzeitige Meisterschaft perfekt! Patzt Stiepel, wäre ein Stockumer Sieg ohnehin nicht zwingend notwendig.

Kreisliga A Detmold

1. TuS Kachtenhausen 24 20-3-1 74:24 63

2. FC Fortuna Schlangen 23 18-3-2 100:21 57

3. TuS Horn-Bad Meinberg 24 16-3-5 72:41 51

4. SV Diestelbruch-Mosebeck 23 15-4-4 107:30 49

5. FC Augustdorf 23 13-3-7 49:33 42

In Detmold kommt es bei Punktgleichheit ebenfalls zu einem Entscheidungsspiel.

Kreisliga A1 Dortmund

1. Westfalia Dortmund 24 23-1-0 162:15 70

2. DJK Blau-Weiß Huckarde 24 18-3-3 92:36 57

3. Rot-Weiß Barop 23 17-0-6 81:34 51

4. SuS Oespel-Kley 23 16-1-6 117:42 49

5. Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 23 15-3-5 90:52 48

Westfalia Dortmund steht seit dem 3. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Dortmund

1. SG Gahmen 25 18-3-4 73:31 57

2. Hörder SC 25 16-5-4 66:31 53

3. SV Körne 83 23 15-3-5 58:42 48

4. DJK TuS Körne 24 14-2-8 58:29 44

5. Sportfreunde Sölderholz 23 12-3-8 69:37 39

Ausgerechnet im Gipfeltreffen gegen Hörde hat die SG Gahmen ihren ersten Matchball liegen lassen und mit 1:3 verloren. Dennoch reicht Gahmen am nächsten Spieltag gegen die DJK TuS Körne ein Remis, während der SV Körne 83 gewinnen muss.

Die Vizemeister treffen in einem Entscheidungsspiel um den Platz in der Aufstiegsrelegation aufeinander. Dort wartet dann der Vizemeister aus Gelsenkirchen (Stand jetzt: Preußen Sutum).

Kreisliga A Gelsenkirchen

1. Eintracht Erle 28 18-6-4 90:42 60

2. SV Preußen Sutum 28 18-4-6 74:51 58

3. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 28 16-3-9 86:58 51

4. SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen 27 12-8-7 74:38 44

5. SV Horst-Emscher 08 II 27 12-7-8 66:48 43

Überraschung im Titelkampf. Tabellenführer Sutum erlebte gegen Preußen Gladbeck ein 0:7-Debakel, während Erle Rentfort mit 6:1 vom Platz fegte und zwei Spiele vor Schluss Platz 1 übernahm. Siegt Sutum am nächsten Spieltag bei Viktoria Resse (8.) erneut nicht, kann die Eintracht ausgerechnet mit einem Derby gegen die SpVgg Erle (15.) vorzeitig Meister werden. Ansonsten kommt es am letzten Spieltag in Sutum zum ultimativen Titelshowdown!

Bei Punktgleichheit am Ende der Saison muss ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Gütersloh

1. SVV Tur Abdin Gütersloh 27 19-5-3 106:46 62

2. SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler 27 16-5-6 94:50 53

3. TSV Victoria Clarholz II 27 15-5-7 61:47 50

4. SV Schwarz-Gelb Bokel 27 14-7-6 68:45 49

5. SV Germania Westerwiehe 27 14-6-7 70:52 48

Tur Abdin reicht gegen Avenwedde II (11.) ein Remis zur Meisterschaft!

Kreisliga A Hagen

1. SpVg. Hagen 1911 II 29 26-1-2 117:32 79

2. SSV Hagen 29 20-7-2 90:37 67

3. TSG Herdecke 29 19-3-7 66:48 60

4. FC Polonia Hagen 29 14-5-10 85:67 47

5. Rot-Weiß Ennepetal-Rüggeberg 30 14-3-13 94:73 45

Die SpVg Hagen 11 II steht seit dem 3. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Herford

1. SV Löhne-Obernbeck 25 16-4-5 84:45 52

2. SV Enger-Westerenger 25 15-7-3 64:36 52

3. TuS Bruchmühlen (Ab) 25 15-6-4 70:26 51

4. VfL Holsen 25 14-6-5 57:35 48

5. Bünder-SV 25 14-5-6 59:43 47

Löhne-Obernbeck zeiht nach dem Patzer von Enger-Westerenger gleich, Bruchmühlen lauert dahinter! In Herford zählt bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich, sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis der gesamten Saison.

Der aktuelle Stand:

Enger-Westerenger – Bruchmühlen 0:0 (Rückspiel am 17. Mai)

Enger-Westerenger – Löhne-Obernbeck 2:7 (Rückspiel am letzten Spieltag)

Bruchmühlen – Löhne-Obernbeck 3:5 (Hin- und Rückspiel)





Kreisliga A Herne

1. RWT Herne 21 19-1-1 161:21 58

2. VfB Habinghorst 23 18-2-3 85:32 56

3. FC Frohlinde 23 17-3-3 101:31 54

4. SV Holsterhausen 23 14-5-4 63:28 47

5. SV Wacker Obercastrop II 22 11-5-6 53:33 38

RWT wird entweder mit einem Sieg gegen Holsterhausen vorzeitig Meister oder, wenn Habinghorst im letzten Saisonspiel bei Firtinaspor II nicht als Sieger vom Platz geht.

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

1. SSV Meschede 27 22-3-2 88:27 69

2. SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal 27 17-6-4 79:34 57

3. BV Alme 27 18-3-6 76:35 57

4. SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode (Ab) 27 15-5-7 58:28 50

5. SG Eversberg/Heinrichsthal-Wehrstapel 27 15-4-8 66:42 49

Der SSV Meschede steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Höxter

1. SV 21 Bonenburg 27 19-2-6 66:32 59

2. SG Erkeln/Hembsen 27 18-2-7 71:44 56

3. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 27 16-5-6 60:31 53

4. SG BKMR 27 15-4-8 52:44 49

5. VfL Eversen (Auf) 27 14-4-9 86:61 46

Erkeln/Hembsen patzt auf den letzten Metern und Bonenburg zieht vorbei! Am Ende entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich inkl. Auswärtstorregelung. Das Hinspiel konnte die SG mit 4:3 gewinnen. Auch hier steigt das Rückspiel erst am letzten Spieltag!

Kreisliga A Iserlohn

1. VTS Iserlohn 27 26-1-0 139:22 79

2. BSV Lendringsen 27 21-2-4 96:42 65

3. SC 1912 Hennen 26 16-2-8 96:47 50

4. SpVgg. Nachrodt 27 16-2-9 100:71 50

5. DJK SG Bösperde 27 15-2-10 84:62 47

Der VTS Iserlohn steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Lemgo

1. TuS Lipperreihe II 26 19-4-3 64:30 61

2. SG Sonneborn/Alverdissen 27 19-2-6 90:43 59

3. TuS Brake in Lippe 26 18-3-5 81:39 57

4. SV Werl-Aspe (Ab) 26 15-1-10 74:38 46

5. Türkischer SV Schötmar 26 14-4-8 53:36 46

Ein enges Rennen im Kreis Lemgo! Bei Punktgleichheit folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Lippstadt

1. SuS Bad Westernkotten II (Ab) 27 22-4-1 75:14 70

2. SV 03 Geseke (Ab) 27 17-7-3 80:22 58

3. SuS Störmede 27 17-4-6 76:37 55

4. TuS 06 Westfälische Eiche Anröchte 27 14-7-6 48:28 49

5. TuS GW Allagen 27 14-5-8 59:51 47

Der SuS Bad Westernkotten II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Lübbecke

1. TuS Gehlenbeck 27 21-5-1 105:20 68

2. TuSpo 09 Rahden 27 20-4-3 73:18 64

3. Türk Gücü Espelkamp 27 19-3-5 82:45 60

4. SuS Holzhausen 27 15-8-4 80:41 53

5. TuS Stemwede 27 15-4-8 74:42 49

Gehlenbeck könnte am nächsten Spieltag mit einem Sieg beim TuS Levern (14.) Meister werden, wenn Rahden bei TuRa Espelkamp (16.) verliert. Bei Punktgleichheit wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Lüdenscheid

1. RW Lüdenscheid 23 20-1-2 101:16 61

2. FSV Werdohl 23 20-1-2 128:26 61

3. TuS Ennepe 1926 23 16-1-6 82:38 49

4. SC Lüdenscheid 24 16-1-7 110:43 49

5. TuS Grünenbaum 23 13-1-9 79:58 40

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen RWL und Werdohl geht weiter. Bleibt es bis zum Schluss dabei, treffen beide in einem Entscheidungsspiel nochmal aufeinander.

Kreisliga A Minden

1. TuS Petershagen/Ovenstädt 27 18-6-3 67:29 60

2. SV Hausberge 27 18-4-5 78:35 58

3. TuS Lohe II 27 17-4-6 67:32 55

4. FC Ezidxan Minden 27 16-6-5 63:43 54

5. SV Weser Leteln 27 16-5-6 71:42 53

Hauberge (0:0 beim TuS Bad Oeynhausen) und Lohe II (1:3 bei der SG Gorspen-Vahlsen/Windheim) leisteten sich Patzer im Titelrennen, sodass Petershagen/Ovenstädt der große Gewinner des Spieltags war. Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende das Torverhältnis.

Kreisliga A1 Münster

1. Westfalia Kinderhaus II 27 24-1-2 99:21 73

2. SC Füchtorf 27 19-3-5 66:30 60

3. BSV Ostbevern 27 15-4-8 73:62 49

4. VfL Sassenberg 27 15-4-8 67:56 49

5. SG Telgte 27 12-9-6 69:44 45

Westfalia Kinderhaus II steht seit dem 9. Mai als Meister fest!

Kreisliga A2 Münster

1. 1. FC Gievenbeck II 27 21-4-2 81:23 67

2. SV Bösensell 27 17-4-6 66:41 55

3. SV Davaria Davensberg 27 16-4-7 66:34 52

4. DJK Grün-Weiß Amelsbüren 27 15-5-7 89:50 50

5. BSV Roxel 27 15-5-7 78:52 50

Der 1. FC Gievenbeck II steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Olpe

1. RW Lennestadt-Grevenbrück (Auf) 27 20-3-4 114:44 63

2. RW Ostentrop-Schönholthausen 27 16-3-8 66:48 51

3. FC Langenei-Kickenbach 27 13-8-6 59:50 47

4. SSV Elspe 1911 27 13-7-7 74:52 46

5. SV Eintracht Kleusheim 27 13-5-9 68:60 44

RW Lennestadt-Grevenbrück steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Kreisliga A Paderborn

1. SV Marienloh 27 20-5-2 91:35 65

2. TuRa Elsen (Auf) 27 18-3-6 92:48 57

3. Kastrioti Stukenbrock (Ab) 27 16-4-7 54:38 52

4. SG Oberes Almetal 23 27 16-3-8 57:40 51

5. SV Heide-Paderborn II 27 14-5-8 81:54 47

Marienloh kann ausgerechnet im Topspiel gegen TuRa Elsen die Meisterschaft perfekt machen. Dafür würde ein Remis reichen. Der Vizemeister erhält gegen den Bielefelder Vertreter eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Recklinghausen

1. TuS Gahlen 25 21-2-2 90:30 65

2. VfL Ramsdorf 25 19-2-4 81:35 59

3. 1. SC Blau-Weiß Wulfen 25 18-3-4 74:28 57

4. Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo 25 16-4-5 83:40 52

5. Conc. Flaesheim 26 13-6-7 68:44 45

Mit einem Sieg gegen den abgestiegenen SuS GW Barkenberg kann Gahlen vorzeitig alles klar machen. Es reicht allerdings auch ein Remis, wenn Ramsdorf gegen den ETuS Haltern (11.) verliert und Wulfen beim TuS Velen (8.) nicht gewinnt.

Kreisliga A2 Recklinghausen

1. Schwarz-Weiß Röllinghausen 25 18-3-4 109:32 57

2. SG VfL Westfalia Suderwich 09 25 16-7-2 95:26 55

3. Teut. SuS Waltrop 25 14-9-2 77:16 51

4. SV Borussia Ahsen 25 15-6-4 97:51 51

5. SV Schwarz-Weiß Meckinghoven 25 14-6-5 107:31 48

Röllinghausen trifft am letzten Spieltag auf Suderwich, auch hier riecht es nach einem Showdown um die Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende der direkte Vergleich. Das Hinspiel entschied Röllinghausen mit 5:0 für sich.

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

1. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden 27 20-4-3 90:33 64

2. FC Eiserfeld 06 27 20-3-4 104:38 63

3. FC Freier Grund 27 14-8-5 80:35 50

4. Sportfreunde Edertal 27 13-8-6 85:52 47

5. SuS Niederschelden-Gosenbach 27 14-5-8 68:40 47

Der knappe Vorsprung der SG bleibt bestehen. Sollte eine Punktgleichheit am Ende vorliegen, wird ein Entscheidungsspiel herbeigeführt.

Der Vizemeister geht in Siegen-Wittgenstein bekanntermaßen nicht leer aus, sondern bekommt eine zweite Chance in der Relegation, diesmal gegen den Verlierer der beiden Meister aus Unna-Hamm. Das Ticket haben die SG bzw. der FCE bereits sicher.

Kreisliga A Soest

1. SV Westfalia Soest II 27 19-5-3 94:33 62

2. Germania Hovestadt 27 19-4-4 84:45 61

3. DJK Blau-Weiß Büderich 27 17-5-5 75:35 56

4. Höinger SV 27 16-6-5 68:40 54

5. SC Sönnern 27 16-5-6 103:43 53

Soest II (3:1 gegen Bad Sassendorf II) ist nach dem Patzer der Germania (2:2 beim TuS Wickede/Ruhr) zurück an der Tabellenspitze. Auch hier folgt bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Steinfurt

1. TuS Laer 08 27 23-2-2 99:27 71

2. GW Amisia Rheine 27 16-5-6 79:40 53

3. Germania Horstmar 27 15-6-6 63:38 51

4. FC Matellia 08 Metelen 27 14-4-9 63:49 46

5. FC Vorwärts Wettringen II 27 13-6-8 61:43 45

Der TuS Laer steht seit dem 30. April als Meister fest!

Kreisliga A Tecklenburg

1. Cheruskia Laggenbeck 27 24-3-0 97:26 75

2. Ibbenbürener SpVg. 08 II 27 17-5-5 80:34 56

3. TuS Recke 1927 27 17-5-5 61:37 56

4. VfL Eintracht Mettingen 27 16-5-6 75:39 53

5. Arminia Ibbenbüren 27 16-5-6 64:43 53

Cheruskia Laggenbeck steht seit dem 26. April als erster A-Liga-Meister in ganz Westfalen fest!

Kreisliga A1 Unna-Hamm

1. TuS Uentrop 27 25-0-2 118:26 75

2. Türkischer SC Hamm 27 22-3-2 114:25 69

3. SV Westfalia Rhynern II 27 20-3-4 128:46 63

4. Hammer SC 27 18-5-4 103:48 59

5. Eintracht Werne 27 16-4-7 76:47 52

Der TuS Uentrop kann am nächsten Spieltag mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen gegen den TSC Hamm die Meisterschaft klar machen! Ein Remis würde nicht reichen, da der TSC (4:1 im Hinspiel) den direkten Vergleich gewinnen würde und so noch theoretische Chancen hätte.

Kreisliga A2 Unna-Hamm

1. SV Blau-Weiß Alstedde 27 22-3-2 108:19 69

2. Westfalia Wethmar 27 19-2-6 115:35 59

3. TuRa Bergkamen 27 18-2-7 83:47 56

4. FC Overberge 27 17-2-8 104:49 53

5. SV Schwarz-Weiß Frömern 27 15-6-6 84:53 51

BW Alstedde steht seit dem 10. Mai als Meister fest!

Beide Meister treffen erst in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg aufeinander. Der Verlierer bekommt seine zweite Chance (mit Hin- und Rückspiel) gegen den Vizemeister aus Siegen-Wittgenstein (Stand jetzt: FC Eiserfeld).