Wasserwerkelf will großen Personalsorgen trotzen Vor dem letzten Heimspiel der Weidener gegen Donaustauf hat die Grippewelle beim Aufsteiger Einzug gehalten

Die Erkältungswelle hat Einzug in den Kader der Schwarz-Blauen gehalten, so plagen sich aktuell Johannes Rodler, Josef Rodler, Sven Kopp, Felix Behnke mit einem grippalen Infekt herum. Un nachdem es auch zwei weitere Verletzte zu beklagen gibt - neben Moritz Zeitler hat es nun auch Chousein Chouseien und Matthias Heinl in der Partie der U 23 gegen die SpVgg Vohenstrauß erwischt - ist das Lazarett am Wasserwerk mehr als gut gefüllt. „Der Einsatz der Genannten ist bis zum Spiel vollkommen fraglich“, so Coach Fuhrmann, der trotzdem selbstbewusst auf das Spiel gegen Donaustauf blickt. „Warum sollten wir Stauf zu Hause nicht schlagen. Gegen Gebenbach haben wir gezeigt, was wir draufhaben und hatten den Favoriten am Rande einer Niederlage. Wenn wir eine solche Führung dann nicht über die Zeit bringen, dann sind wir selbst schuld, das müssen wir besser machen!“



Natürlich wird es gegen die nach lang durchwachsende Ergebnisse bringenden und einem darauf folgenden Trainerwechsel sich an die Tabellenspitze heranpirschenden Gäste schwer werden, wenn gleich zwei Innenverteidiger ausfallen, denn Alternativen sind nur schwer zu finden. Fuhrmann hat den SVD bei seinem Sieg gegen Ammerthal unter die Lupe genommen. „Ein echt starkes Team, nicht umsonst sind sie aktuell sechs Spiele ungeschlagen“, so der Weidener Chefanweiser. Er wird sich jetzt Gedanken machen, möglichen Alternativen in seiner Mannschaftsaufstellung zu finden, um gegen die favorisierten Gäste eine Elf auf den Platz zu bringen, die diesen Paroli bieten kann. Wohl wird er dabei in der U 23 fündig werden, deren eigentlich gleichzeitig stattfindende Partie in Grafenwöhr abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben wurde.