Warum Gabriel Dittmar der Blickfang der Bezirksliga ist Bezirksligatipp mit Stürmer Gabriel Dittmar, der nicht nur als Top-Torjäger des Aufsteigers SV 08 Laufenburg II hervorsticht

Kevin Großkreutz, Ex-Profi von Borussia Dortmund, ließ sich nach dem Meistertitel 2011 die Skyline von Dortmund als Tattoo auf seine Wade stechen. Was der kann, kann ich auch, dachte sich wohl Gabriel Dittmar. Zumindest trägt der 29 Jahre alte Stürmer des Bezirksligisten SV 08 Laufenburg II ein vergleichbares Motiv. „Ich habe die Laufenburger Rheinbrücke, die die beiden Städte zwischen Deutschland und der Schweiz verbindet, als Tattoo auf meiner Brust“, erklärt Dittmar und lacht.

Das bestechende Kunstwerk ist eines von vielen Tattoos, das Dittmars Körper ziert. Eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt und seinen Verein, für den er seit seiner Kindheit die Fußballstiefel schnürt. Die Tattookunst interessiere ihn einfach. „Ich bin ein kreativer Mensch“, sagt Dittmar. „Nebenbei habe ich mit meiner Freundin Anita noch das Stechen von Tattoos begonnen.“

Neuer Beruf, neue Haarfarbe

Seit einigen Monaten trägt er auch einen lilafarbenen Kopfschmuck. „Eine kleine Spinnerei“, findet Dittmar. Der Grund? „Mit meinem Bruder und einem Freund habe ich in der Innenstadt von Bad Säckingen einen CBD-Shop eröffnet mit dem Schwerpunkt Naturheilkunde. Der nennt sich Purple Gorilla. Und Purple ist die Farbe Lila.“

Und schon ist Dittmar ein Blickfang in der Liga. Er macht keinen Hehl daraus, dass er gerne auffällt. „Aber nicht negativ“, stellt er klar, „das ist einfach mein Stil und meine Lebenseinstellung.“ Der gelernte Bauingenieur war zuvor mehrere Jahre als Bauleiter bei einer Firma in Waldshut angestellt. „Nun hat sich die Chance auf die Selbstständigkeit ergeben. Die wollte ich unbedingt nutzen.“

Neben seinem Job steht der Fußball ganz oben auf seiner Liste. Er mache aber alle möglichen Sportarten – Klettern, Snowboarden, Radfahren. „Ich bin gerne in der Natur unterwegs“, sagt Dittmar. Fußball sei aber die Nummer eins. Und da sei er derzeit am erfolgreichsten. Zehn Spiele sind bisher absolviert, achtmal hat Dittmar ins Schwarze getroffen – die Hälfte aller Laufenburger Saisontore. Dittmars Quote freut freilich auch Thomas Scherzinger. „Gabriel ist sehr wichtig für unseren Teamspirit. Er besitzt eine extreme Körperlichkeit“, sagt der Reservetrainer der Nullachter. „Wenn er Gas gibt, zieht er die ganze Mannschaft mit.“

Die Bezirksliga-Runde des Aufsteigers (derzeit Tabellenzwölfter) ist allerdings noch nicht ganz im Sinne Dittmars gelaufen. „Aber wir sind auf einem guten Weg. Der 2:1-Sieg beim SV Buch war wichtig für die Moral. Wir werden sicher noch besser werden“, sagt der Top-Torjäger, der an diesem Wochenende womöglich im Landesliga-Team aushelfen wird.

Und, haben noch weitere Tattoos auf seinem Körper Platz? „Natürlich, mein Körperprojekt ist noch nicht beendet“, sagt ein schmunzelnder Dittmar, der für die BZ den elften Spieltag tippt.