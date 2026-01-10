Wann kommt eine Ligareform bei den 1.Herren?

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Alle Jahre wieder kommt sie auf, wenn Sportdirektoren, Trainer und Vereinsverantwortliche während der Sommer- oder wie jetzt der Winterpause nur kurz Zeit zum Verschnaufen haben: die Diskussion um eine Reorganisation der Meisterschaften bei den 1.Herren.

FuPa hatte das Thema u.a. bereits vor anderthalb Jahren, im Juni 2024, behandelt und Anfang Februar stehen die jährlichen Meetings zwischen der FLF und den Vereinen der einzelnen Ligen wieder an, in deren Vorfeld die eine oder andere Idee zu einer Reform an uns herangetragen wurde. Immer wieder ist eine Integration von zweiten bzw. U21/U23-Mannschaften in die Ligen der seit langem für 1.Mannschaften reservierten Spielklassen ein Thema. Von einem komplett eingleisigen System mit Ligen à zwölf Teams wurde uns geschrieben, denen später Playoffs folgen würden. Wir haben uns selber auch oft die Frage nach dem richtigen Modus gestellt. Der schottische mit zwölf Mannschaften wäre in Luxemburg z.B. nur schwer umsetzbar, da dort drei Runden plus eine Finalrunde der obersten bzw. untersten sechs stattfindet, was 38 Spiele sind. Die Vereine der drei unteren luxemburgischen Klassen scheinen im Moment reformwilliger zu sein als die oberen 32, bei denen wir weiter der Meinung sind, dass ein Teil dieser LFL-Mitglieder die zwei großen oberen Ligen eher als Machtinstrument denn als sportlichen Zweck sieht.

Das schwache Niveau der BGL Ligue und deren Absturz auf internationalem Niveau sind klare Indizien, dass es mit dem aktuellen System so eigentlich nicht weitergehen kann. Dass sich daran bislang aber nichts ändert, liegt unserer Meinung nach auch an einer FLF, die sich in diesem Dossier die Finger scheinbar nicht verbrennen möchte und sich allzu gerne hinter der Satzung bzw. ihren Vereinen versteckt. Dabei könnte man sich an der Meisterschaft der Frauen orientieren, die durch eine Verkleinerung über mehr Ausgeglichenheit und Wettbewerb verfügt. Aktuell ziert die Liga-Hierarchie der 1.Herren fast schon ein schwerer Wasserkopf (4 Ligen à 16 Teams), der auf einer sehr kleinen Basis steht (3 Ligen mit insgesamt 36 Teams). Und dieses System scheint zu wanken. Unserer Meinung nach bräuchte es so schnell wie möglich wieder ein richtiges Pyramidensystem mit einer breiten Basis und einer starken und geforderten Elite. Mit den eingangs erwähnten aktuell exakt hundert 1.Herrenmannschaften schwebt uns folgendes Schema vor mit 10 Mannschaften pro Bezirk.