Wird die BGL Ligue einen europäischen Startplatz verlieren? - Update

Da die Ligen der beiden erstgenannten Länder mit hauchdünnem Vorsprung vor der BGL Ligue liegen, behalten diese ihre vier internationalen Startplätze. Die 1.Liga aus dem Großherzogtum rutschte dagegen provisorisch auf Rang 51 und damit unter die fünf am tiefsten klassierten Fußballligen Europas und könnte damit in der Saison 2027/2028 eventuell nur noch über drei anstatt bislang vier Startplätze verfügen.

Das „Worst Case“-Szenario könnte eintreten: am Donnerstagabend gewannen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar in der Conference League mit 2:1 gegen Sigma Olmütz aus Tschechien. Was zunächst unscheinbar anmutet, hat Auswirkungen bis nach Luxemburg: mit diesem Sieg klettert Gibraltar in der Fünfjahreswertung der UEFA auf Platz 48 und damit vor Andorra, Belarus und Luxemburg.

Bestätigt würde ein eventueller Verlust eines Startplatzes aber erst am Ende der Saison 25/26 werden, wenn alle internationalen Wettbewerbe abgeschlossen sind und ein definitives Ranking feststeht.

Die Frage stellte sich, ob der Ausschluss Russlands eventuell doch noch eine Möglichkeit darstellen könnte, dass Luxemburg seinen vierten internationalen Platz behalten könnte. Mittlerweile hat FuPa folgende Stellungnahme der UEFA erhalten, welche wir so interpretieren, dass Russland weiter im Ranking geführt wird und sogar noch Punkte gutgeschrieben bekommt:

„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Suspendierung aller russischen Nationalmannschaften und Vereine von UEFA-Wettbewerben bis auf Weiteres, wie vom UEFA-Exekutivkomitee am 28. Februar 2022 beschlossen, und der Folge, dass keine russischen Vereine an der laufenden UEFA-Klubwettbewerbssaison 2025/26 teilnehmen, Russland nach Abschluss der Saison 2025/26 die niedrigste Anzahl an Koeffizientenpunkten zugewiesen wird, die es in den letzten fünf Spielzeiten erzielt hat, d. h. 4,333 Punkte für den Koeffizienten des Männerverbandes und 1,750 Punkte für den Koeffizienten des Frauenverbandes.“

Die BGL Ligue hat in den letzten fünf Jahren nicht weniger als vierzehn Plätze im UEFA-Ranking verloren (s.u.). Seit F91 in den Saisons 2018/2019 und 2019/2020 stand kein luxemburgischer Verein mehr in der Gruppenphase eines internationalen Wettbewerbs. Eine Verbesserung aber auch eine Verschlechterung über einen sportlichen Weg sind in der aktuellen Spielzeit nicht mehr möglich, da alle nationalen Ligen im Ranking ab Platz 48 nicht mehr in laufenden Wettbewerben vertreten sind.

BGL Ligue im UEFA-Ranking

Entwicklung der letzten fünf Saisons