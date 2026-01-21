Ligen-Reform bei den 1.Herren: was sagen die Experten?

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am 10.Januar stellte der Autor dieser Zeilen seine eigenen Ideen zu einer Reform der Ligen-Hierarchie bei den 1.Herren vor. In der Folge haben wir auch die Meinung zweier Experten in der Materie eingeholt, nämlich die von Manuel Cardoni, Ex-Nationalspieler und -Profi und nationaler technischer Direktor der FLF sowie die eines Außenstehenden, nämlich dem früheren U21-Nationaltorhüter und heutigen Sportlehrer Kevin Hartert, der uns ebenfalls seine Meinung zum idealen Aufbau einer Struktur von Fußballligen darlegte, dies mit einem Background in Leistungssport und Diagnostik.

Idee: eine BGL Ligue mit nur acht Mannschaften Im Verlauf der Online-Diskussionen zur FuPa-Idee postete auch Manuel Cardoni seinen eigenen Vorschlag für eine mögliche Neuausrichtung der Ligen der 1.Männer. Laut ihm würde die BGL Ligue sogar nur aus acht Mannschaften bestehen, die jeweils viermal gegeneinander antreten würden, was ein Total von 28 Meisterschaftsspielen wäre. Neben dem Meister gäbe es einen direkten Absteiger und einen Teilnehmer an der Abstiegsrelegation. Ein Detail ist, dass er die dann vier BGL Ligue-Partien pro Spieltag Samstags austragen würde. Cardoni: „Dadurch zeigen Fans und Spieler der anderen Ligen vielleicht ein erhöhtes Interesse, sich auch Spiele der BGL Ligue anzuschauen. Vielleicht bekommt man dadurch wieder höhere Zuschauerzahlen und auch eine bessere Abdeckung durch die Medien. Den Sonntag überlässt man dann dem lokalen und regionalen Luxemburger Fußball.“ Er stellt zudem die Frage, nach dem was der gemeine Luxemburger sich vom Fußball erwartet und verweist auf die hohen Zuschauerzahlen beim Finale der „Coupe du Prince“ oder bei den Relegationsspielen. Die Fans wollen demnach Spiele, in denen es um etwas geht. Eine interessante zweigleisige Ehrenpromotion Eine Klasse tiefer würde Cardoni die Ehrenpromotion in zwei Bezirke einteilen, beide mit ebenfalls jeweils acht Teams die zunächst eine normale Hin- und Rückrunde mit jeweils vierzehn Begegnungen absolvieren würden. Danach würden die jeweils vier oberen Teams in einer eigenen Runde wiederum vierzehn Partien spielen, gleiches gilt für die jeweils vier unteren Teams pro Bezirk. Es gäbe einen direkten Aufsteiger und einen Barragisten sowie zwei direkte Absteiger in der Abstiegsrunde und zwei Teilnehmer an der Relegation. „Dann geht es permanent um etwas“ äußerte sich Cardoni in einem ausführlichen am Dienstag geführten Telefongespräch mit FuPa. „Man hat eine Wettbewerbsdichte, die man im Moment nicht hat“ erläuterte er weiter, darauf hinweisend, dass es sich dabei nur um eine Idee von seiner Seite handele und keine offizielle und mögliche Vorgabe des Verbandes. Als wir Sportlehrer Hartert diese vorlegten, fand auch dieser sie „nicht übel. Es wird nicht langweilig, da man nicht immer gegen die gleichen Gegner antritt. Man hat über die ganze Saison wichtige Spiele, wodurch die Motivation und der Einsatz der Spieler automatisch steigen. Es geht zudem in Richtung eines Pyramidensystems, was ich gut finde.“

In der aktuellen Struktur gäbe es gegen Ende der Saison, wenn es für manche um nichts mehr gehe, Partien, die einfach vor sich hinplätschern, wusste Hartert auch aus eigener Erfahrung zu berichten. „Im Beispiel mit acht Mannschaften hat man eine höhere Leistungsdichte und wenn diese höher konzentriert ist, wird das Niveau besser. An jedem Wochenende muss man bei hundert Prozent sein. (…) Die Ligaspiele werden voraussichtlich offener.“ Hartert bestätigte auf Nachfrage hin, dass dies eine belegte These sei und dass dies nicht nur auf den Fußball zutreffe. „Im aktuellen System spielen Topteams ab einem gewissen Vorsprung automatisch nicht mehr mit derselben Intensität“ führte er seinen Gedankengang während eines Gesprächstermins in Limpertsberg weiter aus. Eine Konsequenz sei das schlechte Abschneiden in den Qualifikationen zu den verschiedenen europäischen Wettbewerben. Dem Argument, dass es u.U. uninteressant sei, in der BGL Ligue viermal in einer Saison gegeneinander zu spielen konterte Manuel Cardoni, dass im aktuellen System Spiele zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die den Klassenerhalt bereits geschafft haben und im letzten Saisondrittel aufeinandertreffen, ebenfalls nur geringes Interesse hervorrufen würden. „Was mich in diesem Zusammenhang stört ist, dass wir keine Diskussionskultur mehr haben. Wir sind nicht mehr in der Lage, uns zusammenzusetzen, um über das Produkt BGL Ligue zu diskutieren.“ Laut dem ehemaligen Profi von Bayer Leverkusen würde eine BGL Ligue mit lediglich acht Mannschaften zu einer Konzentration der besten Spieler führen, was zu einer Anhebung des Niveaus führen sollte. „Die zwei Ligen darunter (d.Red: zwei mögliche Staffeln einer heutigen Ehrenpromotion) müssen Ausbildungsligen werden“ erklärte Cardoni mit Verweis auf Belgien und den dort in der 2.Liga integrierten U23-Mannschaften. „Im Rennen um die vier ersten Plätze pro Bezirk einer solchen Liga hat man gleich bis zur Saisonhälfte einen erhöhten Wettbewerb. (…) Ist es wirklich interessanter, heute in einer aufgeblähten Ehrenpromotion zu spielen als vielleicht eher regional in einer 1.Division?“

Aufwertung in Luxemburg ausgebildeter Fußballspieler Laut seiner Idee müssten in dieser neuen 2.Liga mindestens drei in Luxemburg ausgebildete Spieler pro Mannschaft auf dem Platz stehen. Cardoni: „Wie würde ein U17- oder U19-Spieler überlegen, der bei einem Verein lokal verankert ist, welcher in einer Ehrenpromotion oder 1.Division spielt, in der drei hier ausgebildete Spieler eingesetzt werden müssen? Wenn er sein Abitur macht und sich entscheidet, zu studieren, dann erwägt er womöglich eher, in Luxemburg oder im nahen Ausland wie z.B. in Trier zu studieren anstatt weiter weg. Im Moment besteht das Risiko, dass solche Spieler sich sagen, dass sie von vorneherein keine Chance bekommen. (…) Diese haben im heutigen System irgendwann im luxemburgischen Fußball keine Anlaufstelle mehr. Ich sage nicht, dass das so sein muss, ich habe diese Zahl von drei hier ausgebildeten Spielern einfach als Idee genannt. “ Die Rechnung für eine neue Ehrenpromotion wäre einfach: 8 Teams mal 2 Bezirke mal 3 Spieler ist gleich 48 einheimische Spieler, die 1.Mannschaft spielen.„Dies soll eine Diskussionsbasis, eine Idee sein. Es gibt Variablen, über die man diskutieren kann und soll.“ Kevin Hartert untermauerte die Wichtigkeit eines Systems mit einer breiten Basis. „Das fängt ja bei der Jugend an. Bei der FLF haben sie ja bei der U12 oder U13 einen Pool, der aus jeweils rund sechzig Spielern besteht und dies spitzt sich nach oben (d.Red.: Richtung ältere Jahrgänge) zu.“ Es geht in dem Bereich um die individuelle Förderung von Spielern. „Wenn man das im individuellen Bereich so gestalten kann, wieso macht man es dann nicht auch für Teams, in dem man z.B. sagt, dass man sich in den unteren Ligen breiter aufstellt und oben verengt sich das System?“ so Harterts Frage. „Man muss sehen, dass man unsere Nachwuchsspieler, die es nicht ins Ausland schaffen, über den einen oder anderen Weg in die Erwachsenenteams bekommt. Doch da sind wir dann bei der Sportpolitik.“

Rund 45 Minuten unterhielt sich FuPa mit FLF-DTN Manuel Cardoni – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)