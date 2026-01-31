Liga-Reform: was sagen Sportchefs aus den drei oberen Ligen? Sportdirektoren aus der BGL Ligue, Ehrenpromotion und 1.Division legten FuPa ihre Sicht und Ideen dar von Paul Krier · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

Im 3.Teil unserer Analyse zu einer möglichen Reform der verschiedenen Spielklassen der 1.Herren haben wir jeweils einen sportlich Verantwortlichen aus den drei obersten Klassen zu ihren eigenen Vorschlägen befragt, aber auch, wie sie u.a. die Ideen von nationalen technischen Direktor der FLF, Manuel Cardoni, sehen, die er uns vor rund zehn Tagen dargelegt hatte.

In einem sind sich auch nach den für diese Reportage geführten Gesprächen weiterhin viele Interviewpartner einig: die Divisionen der verschiedenen Spielklassen der 1.Herren sind zu groß und müssen verkleinert werden. FuPa hat am Dienstag mit dem Rosorter Sportdirektor Steve Kersch telefoniert, der sich sicher war, dass es in der BGL Ligue im Moment eine Dreiklassengesellschaft gibt. „Es sind meiner persönlichen Meinung nach zwei oder vier Vereine zu viel in der 1.Liga. Darüber müssen wir Diskussionen anstoßen“ erklärte er, fürchtete gleichzeitig aber, dass eine wie von Manuel Cardoni eingebrachte Idee, die 1.Liga auf acht Teams zu reduzieren, vor allem auf Vereine wie seinen eigenen, Victoria Rosport, große Auswirkungen habe. „Wir dürfen uns jedoch keiner Diskussion verweigern“ so Kersch - etwas das auch Vincenzo Verna, Sportdirektor von Minerva Lintgen aus der 1.Division, in einem separat geführten Gespräch so sah: „Jedem soll man seine Meinung zugestehen, doch es muss ernsthaft über das System der Einteilung der Ligen diskutiert werden.“ Alessandro Alunni, langjähriger BGL-Ligue-Spieler und jetziger Sportdirektor in Monnerich (EP) nannte uns einen konkreten Punkt, ab dem das Niveau seiner Meinung nach abnahm: „Seit Covid hat sich viel verändert. Das Niveau der BGL Ligue nahm ab, das konnte ich selber als Spieler feststellen. Es war damals anders als das, was ich heute Sonntags auf manchen Plätzen sehe.“ Alunni ist jedoch eine der Ausnahmen, die eine 1.Liga nicht unbedingt auf weniger Vereine reduzieren würden. Er verweist auf ausländische Profiligen, die ebenfalls mit sechzehn Mannschaften funktionieren. Doch ihm schwebt für Luxemburg eine ganz eigene Idee vor: „Ich würde in der BGL Ligue mit sechzehn Teams eine Runde, also fünfzehn Spiele austragen lassen. Danach würde ich die oberen und unteren acht jeweils noch einmal gegeneinander spielen lassen. Durch ein solches System würde man zunächst um den Einzug in die obere Tabellenhälfte spielen und dann um den Titel, Europapokalplätze oder in der unteren Gruppe gegen den Abstieg. Oben (d.Red: in der 1.Liga) muss sich auf jeden Fall etwas ändern, damit die Qualität steigt, um die Chancen für Vereine zu erhöhen, wieder an der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs teilnehmen zu können. Um diese wird nur ein kleiner Kreis von Mannschaften spielen. Deren Partien sollten entsprechend intensiver und die Abstände kleiner werden und es steht mehr auf dem Spiel.“

Verna, der auch schon bei höherklassigen Vereine mitwirkte, wurde deutlich: „Das Niveau ist für mich in der 1.Liga sehr stark gefallen. Der Wettbewerb muss viel interessanter gestaltet werden, man muss intensivere Spiele bekommen und einen höheren Rhythmus. Die Schere der Leistungsunterschiede geht viel zu weit auseinander. Ich würde die BGL Ligue auf zehn Mannschaften reduzieren.“ Damit bestätigt er die Feststellungen seiner Kollegen als auch der weiterer Experten, die wir Mitte vergangener Woche veröffentlichten. Steve Kersch denkt auch an die unteren Ligen, in welchen eben z.B. Vernas Team aus Lintgen spielt: „Das sportliche Niveau zieht sich mit sechzehn Teams vermutlich zu weit auseinander. Reduziert man dies, wird dies natürlich einen sportlichen Einfluss auf alle darunter liegenden Divisionen haben. Die Qualitätsverschiebung wird man vermutlich bis ganz nach unten herunterbrechen können. Ich bezweifele jedoch, dass es etwas bringt, Ligen gleich auf 8 Mannschaft zu reduzieren. Ich denke, dass es dadurch trotzdem nicht reichen wird, regelmäßig einen Vertreter in der Gruppenphase z.B. einer Conference League zu haben.“ Allunis im vorigen Abschnitt erläuterte Idee soll wie andere an dieser und an anderen Stellen geäußerte Denkanstöße die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, zumindest in den zweiten Runden, wenn acht Teams gegeneinander antreten. Doch: „In vielen Ländern gibt es im Moment geschätzt fünf Vereine, die über dem Rest thronen, dann folgt oft ein Loch, unter welchem es dann im Abstiegskampf wieder um etwas geht“, so der 34-Jährige. Die Ehrenpromotion würde Alunni ähnlich organisieren wie laut seiner Idee die BGL Ligue. In den tieferen Klassen würde er das System ähnlich dem lassen, wie es aktuell funkioniert. Er sieht aber ebenfalls die Notwendigkeit, die Gesamtzahl an Spielen auch wegen organisatorischer Hindernisse wie dem Ehrenamt zu reduzieren.