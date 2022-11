Vorbericht FC Illdorf - TSG Untermaxfeld II

So., 18.09.2022, 15:00 Uhr

Beim heimstarken SV Sinning bejubelten die Illdorfer vergangenen Sonntag ihren zweiten Saisonsieg und entsprechend gut gelaunt war Spielertrainer Alex Gerbl. „Das ist meiner Mannschaft extrem gut gelungen“, so Gerbl hoch zufrieden und ergänzt: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Sinning war schwer zu bespielen, hat es immer wieder mit langen Bällen versucht, aber wir konnten über weite Strecken jeden Angriff abwehren. Zum Ende hin konnten wir dann das erlösende und aus meiner Sicht verdiente Siegtor erzielen.“ Ein Extralob gab es für Schlussmann Christian Stöckl. Mit der Untermaxfelder Reserve erwartet Gerbl erneut „einen richtig guten Gegner. Es wird eine wahnsinning gute, engagierte und konzentrierte Leistung notwendig sein, um etwas Zählbares in Illdorf zu behalten“, prognostiziert er.