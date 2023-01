SV Straß gelingt der große Coup Aushilfs-Torhüter Jannik Rechner führt das Deak-Team Hallen-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg zum Erfolg

Die Rede ist von Jannik Rechner, seines Zeichens etatmäßiger Mittelfeldspieler und zugleich Aushilfskeeper beim Kreisklassisten SV Straß. „Als ich vor fünf Tagen beschlossen habe, dass Jannik bei diesem Turnier in der Kiste stehen wird, haben mich alle ganz komisch angeschaut und gefragt, wie ich denn auf eine solche Schnapsidee gekommen wäre“, berichtet SVS-Spielercoach Dieter Deak, der mit einem breiten Grinsen im Gesicht ergänzt: „Der Triumph hat mich in meiner Entscheidung zu 100 Prozent bestätigt.“ Aber wie ist er tatsächlich auf diesen Einfall gekommen? „Nun, in der Halle ist es wichtig, dass man einen spielstarken Torhüter zwischen den Pfosten hat. Und nachdem Jannik in der Vergangenheit schon hin und wieder zum Spaß im Tor stand, hat sich diese Alternative angeboten.“

Nachdem der SV Straß bereits bei der bis dato letzten Auflage dieser traditionsreichen Veranstaltung in der Sporthalle am Volksfestplatz (2020) den Sprung ins Endspiel geschafft hatte, dort allerdings dem Landesligisten FC Ehekirchen deutlich mit 0:4 unterlegen war, klappte es diesmal sogar mit dem ganz großen Coup. „Für uns hat dieses Turnier einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn wir dabei sind, dann wollten wir auch das Maximum herausholen“, so Deak, der gemeinsam mit seiner Truppe den zahlreichen SVS-Fans ab der K.o.-Runde „Hallenfußball mit Herzinfarkt-Gefahr“ bot.

Sowohl im Viertelfinale (gegen Eitensheim) als auch Endspiel (gegen Rennertshofen) gelang der Deak-Truppe jeweils in der letzten Minute der Ausgleich. Doch damit nicht genug: Auch im Semifinale gegen den FC Ehekirchen erzielte Jonas Nagl knapp 30 Sekunden vor Schluss den 1:0-Siegtreffer. Dies freilich zum Leidwesen des Titelverteidigers, der sich anschließend im „kleinen Finale“ auch noch dem Bezirksligisten VfR Neuburg mit 6:7 nach Neunmeterschießen geschlagen geben musste.