Vorbericht FC Illdorf - FC Staudheim

So., 21.08.2022, 15:00 Uhr

Mit dem Auftritt seiner Jungs bei der Nullnummer zum Auftakt in Bertoldsheim war Spielertrainer Alex Gerbl sehr zufrieden: „Wir standen vor al- lem defensiv sehr stabil. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel, aber insgesamt ging das Remis vollkommen in Ordnung.“