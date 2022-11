Vorbericht FC Staudheim - FC Illdorf (20.11.2022, 14:00 Uhr)

Das Prunkstück der Illdorfer ist und bleibt die Defensive. Erst neun Gegentore in 13 Spielen landeten im eigenen Gehäuse und damit gehören sie völlig verdient zu den besten Teams der Klasse. Im Spitzenspiel vergangenes Wochenende gegen den SV Bertoldsheim brachten die Schützlinge um Spielertrainer Alex Gerbl erneut ihr Spiel durch, kamen aber am Ende nicht über ein Unentschieden hinaus. „Grundsätzlich bin ich mit dem Spiel recht zufrieden. Wir haben aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen, doch durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters und den Freistoß, dem tatsächlich ein faires Tackling vorausging, sind wir in Rückstand geraten. Ein Elfmeter brachte uns den verdienten Ausgleich ein. Nach dem kompletten Spielverlauf geht das Ergebnis in Ordnung, wenn ich allerdings die eindeutigen Chancen betrachte, ärgert es mich, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten“, fällt das Fazit von Gerbl etwas zwiegespalten aus. Für den kommenden Gegner, den FC Staudheim, findet der 33-Jährige anerkennende Worte, geht die letzte Aufgabe heuer aber mit dem nötigen Selbstvertrauen an: „Wir haben es wieder mit einem starken Gegner zu tun, der aktuell in einer sehr guten Verfassung ist. Man schlägt ja nicht umsonst den Tabellenführer. Daher sollten wir gewarnt sein. Allerdings bin ich mir sicher, wenn wir wieder unsere Leistung auf den Platz bekommen, werden wir das Spiel positiv bestreiten und etwas Zählbares mitnehmen.“