FC Staudheim - FC Illdorf 0:0

Zu Beginn der Partie stand bei beiden Mannschaften die Defensive im Vordergrund, und so dauerte es bis zur 20, Minute, ehe das Spiel an Attraktivität gewann. Das Problem beider Teams war aber das letzte Abspiel vor dem Tor, und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim verdienten 0:0. Nach dem Seitenwechsel versuchte Illdorf, den entscheidenden Treffer zu erzielen und machte von Beginn an Druck. Bereits in der 46. Minute hatten die Gäste eine gute Chance zur Führung, nach einem Eckball ging jedoch der Schuss am Staudheimer Tor vorbei. Danach blieb llldorf die splelbestimmende Mannschaft. konnte sich aber keine guten Torchancen herausspielen. In der 83. Minute kamen die Gäste noch einmal gefährlich vor das Staudheimer Tor, den abgefälschten Schuss aus halbrechter Position entschärfte Staudheims Torwart Maschke aber stark. Danach konnte die Staudheimer Defensive jeglichen Angriff der Gäste erfolgreich unterbinden, und so blieb es beim gerechten Remis.