Vorbericht BSV Berg im Gau II - FC Illdorf

Zwei Punkte nach zwei Spielen scheinen für den hoch gehandelten FCI auf den ersten Blick etwas zu wenig zu sein – aber mit den Auftritten seiner Jungs war Spielertrainer Alex Gerbl sehr zufrieden. Vor allem zuletzt im Derby gegen den FC Staudheim waren die Illdorfer spielbestimmend, rannten immer wieder an, erarbeiteten sich Chancen, ließen kaum etwas zu - um nach einem Sonntagsschuss plötzlich doch zurückzuliegen. „Wir haben zwar ein gutes Spiel gemacht, aber uns leider vor dem Tor des Gegners sehr schwer getan“, blickt Gerbl zurück. Der FCI gab immerhin zu keinem Zeitpunkt auf und belohnte sich in letzter Minute zumindest noch mit einem hochverdienten Remis. „Die Einstellung und Moral an diesem Tag waren überragend. Meine Mannschaft hatte einen extrem großen Willen“, so der zufriedene Coach. Obwohl es „nur“ ein Punkt war, macht der Auftritt Hoffnung auf eine gute Saison der Illdorfer – und zunächst mal auf ihren ersten Saisonsieg bei der Berg im Gauer Reserve. „Uns erwartet eine kämpferisch starke Mannschaft, die aufgrund des Heimvorteils nicht zu unterschätzen ist. Ihre 0:6- Niederlage vom ersten Spieltag in Weichering darf man nicht zu hoch hängen, weil die Berg im Gauer dort extrem ersatzge- schwächt waren”, warnt Gerbl.