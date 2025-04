Volketswil jubelt nach Penalty-Drama - und trifft auf Unterstrass

Was gibt es schöneres für den FC Volketswil. Der Drittligist zieht im FVRZ-Cup in den Final ein - der sogar noch auf der heimischen Anlage stattfindet. Auf das Gegenüber Unterstrass wartet also eine harte Knacknuss.

Und auch das anschliessend nötige Penaltyschiessen sorgte für grosse Emotionen. Der Drittligist FCV zog nach zwei Seuzemer Fehlschüssen schnell auf 6:3 davon - und verspielte den gesamten Vorsprung wieder. Und dann reichte es am Ende doch noch. Der dritte verschossene Penalty von Seuzach war einer zu viel, sodass in Volketswil alle Dämme brachen - 8:7.

Es war schon während der 90 Minuten ein wildes Hin und Her, in dem einem Zweitligist das Gefühl gab, sobald es nötig wurde, einen Gang höher schalten zu können. irgendwie schien aber auch die letzte Konseqenz zu fehlen, sodass die von einem leidenschaftlichen Publikum angetriebenen Volketswiler immer wieder zurück kamen.

Bandli gibt in Diessenhofen den Ausschlag

Bereits am Dienstagabend gelang dem FC Unterstrass der Einzug in den Final des FVRZ-Cups. Der Stadtzürcher Quartierklub zeigte beim Drittligisten Diessenhofen eine reife Leistung und siegte 3:1.

Die Basis zum Erfolg legte der derzeitige Tabellenachte der Zweitliga-Gruppe 1 bereits in der ersten Hälfte. Zuerst traf Cornel Bandli (30.), dann Hendrik Hebbeker (38.). Die Messe im Kanton Thurgau war dann spätestens gelesen als Bandli ein zweites Mal gekonnt einnetzte (81.). Dem FCD (aktuell Zweiter in der Drittliga-Gruppe 5) gelang in der Folge nur noch in der Nachspielzeit das Ehrentor.

Für die Steinkluppe-Elf ist es die zweite Endspiel-Qualifikation nach 2021. Damals konnte der SC Veltheim in Winterthur auf dramatische Art und Weise 2:1 bezwungen werden.

Das Endspiel der Männer ist auf den Samstag, 28. Juni angesetzt. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Beide Finalisten sind auch bereits für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups mit allen Profivereinen qualifiziert. Auch hier steht das Wochenende (15./16. oder 17. August) schon fest.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich