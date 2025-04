Welche Drittligisten schaffen es ins Endspiel? Keiner, Einer, Beide?

Ein Final mit zwei Drittligisten. Das ist auch in dieser Saison wiederholt möglich. Dann wenn Diessenhofen und Volketswil, die letzten Vertreter, ihre Heimspiele in den Halbfinals für sich entscheiden. Doch nehmen wir doch die beiden Partien genauer unter die Lupe.

FC Diessenhofen (3. Liga) - FC Unterstrass (2.)

Dienstag, 29. April (20 Uhr)

Für beide Teams ist der Fokus ganz auf den FVRZ-Cup gerichtet. Der FC Diessenhofen verlor schon früh in der Rückrunde das wegweisende Spitzenduell der Drittliga-Gruppe 5 gegen Beringen. Die Thurgauer müssen dadurch auf gleich mehrere Ausrutscher des Leaders hoffen. Mit dem Wiederaufstieg dürfte es daher - obwohl noch immer auf Platz 2 gelegen - wahrscheinlich nichts werden. Bleibt also der Cup. Und da kegelte der FCD mit Oetwil-Geroldswil (5:3) und Horgen (5:2) schon zwei starke Zweitligisten im Penaltyschiessen aus dem Wettbewerb. Dem nicht genug bissen sich auch noch die Spitzen-Drittligisten Küsnacht (3:1) und Pfäffikon (6:4 n.P.) auf der holprigen Prakerwiesen-Wiese die Zähne aus. Man habe stets das Gefühl dort in Unterzahl auf dem Feld antreten zu müssen, sagte unlängst ein Regionalfussball-Spezialist. Eine Rolle könnte dabei auch noch das einnehmende Publikum an den Seitenlinien nehmen. Dazu kommt: Diessenhofen hat keine gesperrten Spieler und dürfte wohl wieder Ex-Profi Gianluca Frontino (ex-Trainer und heute Headcoach beim SC Kriens) als zusätzlichen Trumpf in der Hinterhand haben. Es wartet also ein hartes Stück Arbeit auf die Kunstrasen-Elf von Unterstrass, die ausserdem auf den gesperrten Spiel-Gestalter Amadé Sall verzichten muss. Der Interregio-Absteiger zeigte in der Meisterschaft der Gruppe 1 (derzeit Tabellenachter) bisher Licht und Schatten - setzte sich im FVRZ-Cup aber immerhin gegen Veltheim und Stäfa, zwei Aufstiegskandidaten der Zweitliga-Gruppe 2 vom Elfmeterpunkt aus durch. Damit ist klar: Wer seine Nerven besser im Griff hat - wird sich durchsetzen. Weshalb also nicht erneut der FC Diessenhofen - im Penaltyschiessen.

Tipp: 7:5 nach Penaltyschiessen