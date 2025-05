Sensationelles Volketswil im Cupfinal

Volketswil erreichte erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Regionalcupfinale, welches vom ZH Fussballverband wie schon letzte Saison an den Spielort Sportanlage Gries/Volketswil vergeben wurde und somit dem FC Volketswil ein Heimspiel gegen den anderen Finalisten aus Zürich, den FC Unterstrass 1 am 28.06.2025 beschert.

Bereits letzte Cupsaison überzeugte Volketswil im Viertelfinale gegen Schlieren mit einer unglaublichen Vorstellung und scheiterte erst in den letzten 3 Spielminuten trotz 4:2 Führung, allerdings das dargebotene gegen Seuzach war das intensivste und spannendste der letzten Jahre, ein richtiger Pokalfight mit allem, was zu so einem Spiel dazugehört.

Volketswil begann couragiert und spielbestimmend,mit der ersten und einzigen Torchance der Seuzacher fiel in der 17. Minute aus einem Konter das 0:1 durch Xhemajli. Volketswil hatte ein klares Chancenplus und versäumte den Ausgleich, der dennoch kurz vor der Halbzeitpause nach Ecke Angliker durch Ammann per Kopf ins rechte Kreuzeck des Seuzacher Tores in der 43. Minute zum 1:1 führte.

In der 2. Spielhälfte hielt Volketswil weiterhin das Spiel ausgeglichen und musste allerdings in der 62. Spielminute nach einem Fehlpass in der eigenen Spielhälfte das 1:2 durch Dekhili hinnehmen.

Kurze Zeit später rettete Volketswils Spieler des Abends, Torhüter Leonis Sakipi mit einer unfassbaren Parade das mögliche 1:3, die Moral des Heimteams blieb intakt und eine Flanke auf Angliker und mit sofortiger direkter Ballweiterleitung an Elia Lisandres bezwang dieser Seuzachs Keeper Siddiqui zum neuerlichen Ausgleich zum 2:2. In der 87. Minute schienen die Finalträume des FCV 1 ein Ende zu nehmen, mit einem satten unhaltbaren Schuss aus 20 Meter gelang Seuzach zum drittenmal durch Auer der Führungstreffer zum 2:3.

Die unbändige Siegesmoral der Volketswiler an diesem wunderbaren Fussballabend war nicht aufzuhalten und nach einer Massflanke von Ammann in den 5 Meterraum auf den ungedeckten Angliker führte durch ein sehenswertes Kopftor zum drittenmal an diesem Abend zum Ausgleich und anschliessendem Penaltyschiessen.

Der 14. gesamt geschossene Penalty durch Seuzachs Dano besiegelte das Ende der Seuzacher Finalträume, Leonis Sakipi lenkte einen hart und plaziert geschossenen Strafstoss an den Pfosten und machte damit die Überraschung perfekt.

Angelos Karios