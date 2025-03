Dieses Quartett kämpft um den Endspiel-Einzug

Dem FC Diessenhofen gelingt der Coup-Coup. Nebst den Thurgauern ziehen auch Volketswil, Unterstrass und Seuzach in die Halbfinals des FVRZ-Cups ein.

Verspielt der FC Volketswil in den Cup-Viertelfinals wie im Vorjahr in der Schlussphase wieder einen Vorsprung?

Es schien fast so. Zweitligist Adliswil konnte nämlich in der 86. Minute tatsächlich zum 1:1 ausgleichen. Dieses Mal fand der FCV aber eine Antwort, und traf tatsächlich nochmals vor lautstarker Kulisse zum 2:1 (89.). Der Einzug in die Halbfinals ist damit perfekt.

Oetwils Top-Truppe scheitert gegen Unterklassigen

Die nochmals deutlich grössere Überraschung gelang dem FC Diessenhofen gegen Oetwil-Geroldswil. Die Thurgauer behielten nach torlosen 90 Minuten das glücklichere Ende im Penaltyschiessen für sich - 5:3.

Für den FCOG ist das Out nach dem durchzogenen Abschneiden in der Meisterschaft (als 5. grosser Rückstand zur Spitze in der Gruppe 1) die nächste ganz grosse Enttäuschung. Gespickt mit zahlreichen erstliga-erfahrenen Akteuren fanden die Limmattaler trotzdem kein Rezept gegen Diessenhofen.

Apropos Diessenhofen. Bei den Thurgauern wurde in der Schlussphase auch noch ein prominenter Kicker eingewechselt. Ex-Trainer und -Profi Gianluca Frontino, mittlerweile beim SC Kriens in der Promotion League als Coach tätig, unterstützte seinen ehemaligen Verein in diesem besonderen Match als Einwechselspieler.

