VfR Warbeyen steht vor dem Regionalliga-Abstieg Nach dem 0:3 bei der DJK Mecklenbeck sind die Hoffnungen der U17-Juniorinnen auf den Klassenerhalt weiter gesunken.

Nach einer torlosen ersten Hälfte ging die DJK in der 52. Minute in Führung. Zehn Minuten später legte sie das 2:0 nach. Besonders bitter: Weil Kimberly Götte mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausschied, mussten die Gäste das Spiel in Unterzahl beenden und kassierten noch das 0:3 (80.).

Der VfR hat im ersten Teil der Saison elf seiner zwölf Spiele verloren und startet mit nur drei Punkten in die Abstiegsrunde. Für den Klassenerhalt muss er in den sechs verbleibenden Begegnungen einen Rückstand von mindestens vier Punkten, im schlimmsten Fall sogar von elf Zählern aufholen. Beides erscheint angesichts der Ergebnisse aus der Vorrunde eher unwahrscheinlich.