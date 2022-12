Verletzungspech hat der U19 des VfB Homberg zu schaffen gemacht FuPa-Wintercheck: Michael von Zabiensky trainiert die U19 des VfB Homberg. IM Check berichtet er über die aktuelle Saison.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Michael von Zabiensky: Insgesamt verliefen die Spiele von der Punkteausbeute her ziemlich enttäuschend für uns. Aufwand und Ertrag stehen einfach in keinem Verhältnis. In allen Spielen waren wir mindestens gleichwertig oder die bessere Mannschaft, doch eine mangelnde Torausbeute und vor allen Dingen immer wieder individuelle Fehler und inkonsequentes Abwehrverhalten führten zu unnötigen Unentschieden oder Niederlagen. Darüber hinaus hatten wir auch großes Verletzungspech mit mehreren Bänderrissen und Frakturen. Dadurch mussten auch immer wieder Umstellungen vorgenommen werden. Wir hoffen, dass wir in der zweiten Saisonhälfte von diesen schweren Verletzungen verschont bleiben.

Gibt es Veränderungen im Team?

von Zabiensky: Dadurch, dass der Verband mitten in der Saison den Rahmenspielplan geändert hat und die Qualifikationsspiele wieder vor den Sommerferien spielen möchte, werden wie vier Jung-Jahrgänge in den Kader nehmen, um dann, falls nötig, gut vorbereitet in die Quali gehen zu können. Die Neuzugänge lauten: Maurits Kerkmann vom 1. FC Viersen, Allan Zuna von Rot Weiß Ahlen sowie Nick Amzic und Ben Riebling beide von SF Hamborn 07. Ob es Abgänge gibt steht bis dato nicht fest.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

von Zabiensky: Insgesamt hat sich die neuformierte Mannschaft gefunden. Aber wegen den oben genannten Gründen einfach zu wenig Punkte geholt. Der ein oder andere Jung-Jahrgang hat sich positiv entwickelt.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

von Zabiensky: Positiv war das Auswärtsspiel in Meerbusch. In diesem Spiel haben wir unsere Fehlerquote auf ein Minimum reduziert und wir hatten fast alle Spieler zur Verfügung. Schon sprang bei einem der Topfavoriten ein verdienter Sieg raus.

Negativ waren, wie schon erwähnt, die vielen Spiele mit den unnötigen Punktverlusten. Als i-Tüpfelchen sicher das letzte Spiel in Uerdingen, als wir in absoluter Notbesetzung inklusive zwei U17-Spieler das Spiel in der Nachspielzeit und einen weiteren Spieler mit einem Bruch des Handgelenk verloren haben.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

von Zabiensky: Da die Einstellung und der Wille in der Mannschaft stimmen und alle Spieler sehr einsichtig sind, bin ich davon überzeugt, dass wir in der zweiten Saisonhälfte den Bock umstoßen und zumindest den direkten Abstieg vermeiden können. Zudem haben wir natürlich die Hoffnung, dass die verletzten Spieler schnell zurückkehren und dass sich die Neuzugänge schnell integrieren.