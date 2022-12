Verbandsliga: Münster empfängt Wald-Michelbach Am Samstag gastiert die favorisierte Eintracht Wald-Michelbach beim SV Münster

Münster. Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfängt der SV Münster die Eintracht aus Wald-Michelbach in der Verbandsliga Süd. Trotz der klaren Tabellensituation ist man beim SV zuversichtlich.

In der Verbandsliga Süd empfängt der SV Münster die Eintracht Wald-Michelbach und will sich angemessen in die Winterpause verabschieden. Nachdem die Partie am vergangenen Wochenende aufgrund vieler Krankheitsfälle bei Münster ausfallen musste, ist Trainer Naser Selmanaj für die Begegnung an diesem Samstag (14 Uhr) zuversichtlicher. Allerdings muss die Bestandsaufnahme des Kaders nach dem zweiten Training der Woche erfolgen.