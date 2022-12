Wald-Michelbach: "Ziel in Münster sind drei Punkte“ Die Eintracht ist am Wochenende beim SV Münster zu Gast

Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach wird das Fußballjahr 2022 auswärts beenden. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger ist am Samstag ab 14 Uhr beim SV Münster noch einmal am Ball, bevor es dann in die Winterpause geht. „Wir wollen das Jahr erfolgreich abschließen“, sagt ETW-Pressesprecher Lothar Strusch nach einer mitunter durchwachsenen Vorrunde seines Teams. Die Überwälder fanden zuletzt aber wieder in die Erfolgsspur und kamen in ihrem letzten Heimspiel 2022 am vergangenen Samstag gegen die JSK Rodgau zu einem 3:1-Erfolg. Doch jetzt will die Eintracht nachlegen. „Ziel in Münster sind drei Punkte“, sagt Strusch.