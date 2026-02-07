Velbert und Bochum mit Big Points im Keller, Köln setzt sich ab

Abgesagt: FC Gütersloh - Bonner SC

Das Spiel zwischen Lotto und Schalke wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Rasen an vielen Stellen noch zu tief gefroren ist, sodass das Schmelzwasser nicht abfließen und zusammen mit dem oberflächlichen Schnee eine zu große Verletzungsgefahr birgt", geben die Sportfreunde bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Für ihre drei Treffer brauchten die Kölner nicht allzu viele Chancen. Gepaart mit einer aufgeweckten Defensivleistung reichte es für drei Punkte gegen einen der ärgsten Verfolger im Meisterschaftskampf.

Viel mehr als Offensivansätze konnten die Bocholter nicht verbuchen. Standardsituationen sorgten lange Zeit auf beiden Seiten für die größte Gefahr. In der Schlussphase machte der Doppelpack von Deniz Bindemann alles klar.

1. FC Bocholt – Fortuna Düsseldorf II 0:3

1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls, Johannes Dörfler, Maximilian Adamski, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: René Lewejohann

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Simon Vu (90. Leonard Brodersen), Deniz Bindemann (90. Moritz Montag), Mechak Quiala-Tito (58. Maksym Len), Lennart Garlipp (90. Si-woo Yang), Karim Affo (58. Leo Mirgartz) - Trainer: Jens Langeneke

Tore: 0:1 Mechak Quiala-Tito (9.), 0:2 Deniz Bindemann (78.), 0:3 Deniz Bindemann (89.)

WSV holt einen Punkt gegen Dortmund

>>> Zum Spielbericht Den zwischenzeitlichen Rückstand macht Dortmund schnell wieder wett. Ein Eigentor von Ousmane Diallo rettete dem WSV dann doch noch einen Zähler. Wuppertaler SV – Borussia Dortmund II 2:2

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (77. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Aldin Dervisevic, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (71. Amin Bouzraa), Dominic Duncan, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (84. Noah Heim), Josue Santo (71. Dildar Atmaca) - Trainer: Mike Wunderlich

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Leroy Kwadwo (71. Ismael Mansaray), Mario Pejazic, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Nick Cherny (84. Kevin Mutove), Babis Drakas, Ousmane Diallo (53. Taycan Etcibasi), Kevin Mutove - Trainer: Daniel Rios

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1973

Tore: 1:0 Vincent Schaub (8.), 1:1 Michael Eberwein (25.), 1:2 Nick Cherny (41.), 2:2 Ousmane Diallo (47. Eigentor) ____ Bochum hat im Abstiegskracher die Nase vorn

Niklas Jahn suchte sich einer hervorragende Gelegenheit für seinen ersten Saisontreffer aus. Sein Schlenzer ins Eck krönte eine ansprechende Anfangsphase der Bochumer (15.). Von Rödinghausen kam in der Folge zu wenig, der VfL hatte die Partei größtenteils unter Kontrolle und legte im zweiten Durchgang durch den Treffer von Luis Hartwig sogar noch nach (59.). Ein wesentliches Aufbäumen der Gäste war daraufhin nicht zu bemerken. Final fährt Bochum drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein. VfL Bochum II – SV Rödinghausen 2:0

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch (63. Aurel Wagbe), Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Romario Rösch (90. Ciwan Günes), Luis Hartwig (63. Mohammed Tolba), Alessandro Crimaldi (63. Jonathan Akaegbobi), Louis Köster (90. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (84. Leon Tia), Maxim Gresler, Mattis Rohlfing (46. Aygün Yildirim), Paterson Chato, Simon Breuer (67. Marius Bauer), Moritz Brasas (46. Julian Schwermann), Eduard Probst, Davis Asante - Trainer: Lars Fleischer

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 367

Tore: 1:0 Niklas Jahn (15.), 2:0 Luis Hartwig (59.) ____ Gladbachs U23 mit späten Knock-Out gegen die SSVg Velbert

Es gibt Sätze, die möchte man als Gegner einfach nicht lesen. Dazu gehört fraglos auch der, dass das jeweilige Gegenüber endlich wieder eine Chance auf den Ligaverbleib wittert. So dürfte es auch Oliver Kirch am Samstag mit der U23 von Borussia Mönchengladbach gegangen sein, als die SSVg Velbert dank eines späten 1:0-Erfolges im Grenzlandstadion die Punkte mitnahm. Dabei hatten die Gastgeber eigentlich gut ins Spiel gefunden, erspielten sich erste Chancen durch Josiah Uwakhonye und Niklas Swider, auf der Gegenseite war Gladbachs Schlussmann Tiago Pereira Cardoso allerdings auch früh gefordert. Es ging weiterhin mit einem gewissen Übergewicht für die Gladbacher hin und her, doch es fiel kein Tor. Auch nach dem Seitenwechsel hatten Tyler Meiser und Nico Vidic durchaus Möglichkieiten, doch den Treffer erzielten ganz spät die Gäste. In der 87. Minute stand Calvin Mockschan am langen Pfosten und köpften den Ball zum Gästeerfolg ins Tor, sein vierter Saisontreffer. Borussia Mönchengladbach II – SSVg Velbert 0:1

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Julian Korb (81. Jakob Zickler), Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (81. Simon Walde), Fritz Fleck (66. Iaia Manco Danfa), Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Oliver Kirch

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese, Max Machtemes, Beyhan Ametov (58. David Glavas), Artur Golubytskij (58. Philip Buczkowski), Oguzcan Büyükarslan (64. Timo Böhm), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (64. Calvin Marion Mockschan) - Trainer: Bogdan Komorowski

Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 414

Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (87.)

Liveticker: SC Paderborn II - SC Wiedenbrück

So geht es weiter

22. Spieltag

13.02.26 SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen

13.02.26 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II

13.02.26 SC Fortuna Köln - FC Gütersloh

13.02.26 SSVg Velbert - RW Oberhausen

14.02.26 SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II

14.02.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte

15.02.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt

15.02.26 Borussia Dortmund II - VfL Bochum II

15.02.26 FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

