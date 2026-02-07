Velbert und Bochum mit Big Points im Keller, Köln setzt sich ab

Der Aufstiegs- und Kellerkampf hatte am 21. Spieltag einiges zu bieten. An der Spitze hält Fortuna Köln dank des 3:1-Erfolgs gegen RW Oberhausen einen direkten Verfolger auf Abstand. Weiter unten darf sich besonders die SSVg Velbert freuen, die mit dem späten Treffer von Calvin Mockschan drei Punkten aus dem Grenzlandstadion von Borussia Mönchengladbach II entführt. Auch der VfL Bochum II holte wichtige Zähler im Duell gegen den SV Rödinghausen.
Das Spiel zwischen Lotto und Schalke wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt: "Es hat sich herausgestellt, dass der Rasen an vielen Stellen noch zu tief gefroren ist, sodass das Schmelzwasser nicht abfließen und zusammen mit dem oberflächlichen Schnee eine zu große Verletzungsgefahr birgt", geben die Sportfreunde bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Für ihre drei Treffer brauchten die Kölner nicht allzu viele Chancen. Gepaart mit einer aufgeweckten Defensivleistung reichte es für drei Punkte gegen einen der ärgsten Verfolger im Meisterschaftskampf.
RW Oberhausen – SC Fortuna Köln 1:3
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Michel Niemeyer (86. Pierre Fassnacht), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax (78. Alexander Mühling), Matona-Glody Ngyombo, Lucas Halangk (78. Simon Ludwig), Burinyuy Nyuydine, Seok-ju Hong, Timur Kesim (78. Moritz Stoppelkamp), Tim Krohn (73. Elias Demirarslan) - Trainer: Sebastian Gunkel
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci, Rafael Garcia (61. Kevin Brechmann), Nico Thier (73. Luca Majetic), Georg Strauch (86. Dejan Galjen), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (86. Jonas Michelbrink), Hamadi Al Ghaddioui (73. Timo Bornemann) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen)
Tore: 0:1 Adrian Stanilewicz (6.), 0:2 Hamadi Al Ghaddioui (15.), 0:3 Timo Bornemann (74.), 1:3 Matona-Glody Ngyombo (90.)
Viel mehr als Offensivansätze konnten die Bocholter nicht verbuchen. Standardsituationen sorgten lange Zeit auf beiden Seiten für die größte Gefahr. In der Schlussphase machte der Doppelpack von Deniz Bindemann alles klar.
1. FC Bocholt – Fortuna Düsseldorf II 0:3
1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls, Johannes Dörfler, Maximilian Adamski, Marvin Lorch, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli - Trainer: René Lewejohann
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, Kaden Amaniampong, David Savic, Simon Vu (90. Leonard Brodersen), Deniz Bindemann (90. Moritz Montag), Mechak Quiala-Tito (58. Maksym Len), Lennart Garlipp (90. Si-woo Yang), Karim Affo (58. Leo Mirgartz) - Trainer: Jens Langeneke
Tore: 0:1 Mechak Quiala-Tito (9.), 0:2 Deniz Bindemann (78.), 0:3 Deniz Bindemann (89.)
Den zwischenzeitlichen Rückstand macht Dortmund schnell wieder wett. Ein Eigentor von Ousmane Diallo rettete dem WSV dann doch noch einen Zähler.
Wuppertaler SV – Borussia Dortmund II 2:2
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (77. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Aldin Dervisevic, Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (71. Amin Bouzraa), Dominic Duncan, Marko Stojanovic, Cenk Durgun, Vincent Schaub (84. Noah Heim), Josue Santo (71. Dildar Atmaca) - Trainer: Mike Wunderlich
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Leroy Kwadwo (71. Ismael Mansaray), Mario Pejazic, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Nick Cherny (84. Kevin Mutove), Babis Drakas, Ousmane Diallo (53. Taycan Etcibasi), Kevin Mutove - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 1973
Tore: 1:0 Vincent Schaub (8.), 1:1 Michael Eberwein (25.), 1:2 Nick Cherny (41.), 2:2 Ousmane Diallo (47. Eigentor)
Niklas Jahn suchte sich einer hervorragende Gelegenheit für seinen ersten Saisontreffer aus. Sein Schlenzer ins Eck krönte eine ansprechende Anfangsphase der Bochumer (15.). Von Rödinghausen kam in der Folge zu wenig, der VfL hatte die Partei größtenteils unter Kontrolle und legte im zweiten Durchgang durch den Treffer von Luis Hartwig sogar noch nach (59.). Ein wesentliches Aufbäumen der Gäste war daraufhin nicht zu bemerken. Final fährt Bochum drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein.
VfL Bochum II – SV Rödinghausen 2:0
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch (63. Aurel Wagbe), Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Romario Rösch (90. Ciwan Günes), Luis Hartwig (63. Mohammed Tolba), Alessandro Crimaldi (63. Jonathan Akaegbobi), Louis Köster (90. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (84. Leon Tia), Maxim Gresler, Mattis Rohlfing (46. Aygün Yildirim), Paterson Chato, Simon Breuer (67. Marius Bauer), Moritz Brasas (46. Julian Schwermann), Eduard Probst, Davis Asante - Trainer: Lars Fleischer
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 367
Tore: 1:0 Niklas Jahn (15.), 2:0 Luis Hartwig (59.)
Es gibt Sätze, die möchte man als Gegner einfach nicht lesen. Dazu gehört fraglos auch der, dass das jeweilige Gegenüber endlich wieder eine Chance auf den Ligaverbleib wittert. So dürfte es auch Oliver Kirch am Samstag mit der U23 von Borussia Mönchengladbach gegangen sein, als die SSVg Velbert dank eines späten 1:0-Erfolges im Grenzlandstadion die Punkte mitnahm. Dabei hatten die Gastgeber eigentlich gut ins Spiel gefunden, erspielten sich erste Chancen durch Josiah Uwakhonye und Niklas Swider, auf der Gegenseite war Gladbachs Schlussmann Tiago Pereira Cardoso allerdings auch früh gefordert. Es ging weiterhin mit einem gewissen Übergewicht für die Gladbacher hin und her, doch es fiel kein Tor. Auch nach dem Seitenwechsel hatten Tyler Meiser und Nico Vidic durchaus Möglichkieiten, doch den Treffer erzielten ganz spät die Gäste. In der 87. Minute stand Calvin Mockschan am langen Pfosten und köpften den Ball zum Gästeerfolg ins Tor, sein vierter Saisontreffer.
Borussia Mönchengladbach II – SSVg Velbert 0:1
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Julian Korb (81. Jakob Zickler), Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (81. Simon Walde), Fritz Fleck (66. Iaia Manco Danfa), Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Oliver Kirch
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Max Wiese, Max Machtemes, Beyhan Ametov (58. David Glavas), Artur Golubytskij (58. Philip Buczkowski), Oguzcan Büyükarslan (64. Timo Böhm), Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (64. Calvin Marion Mockschan) - Trainer: Bogdan Komorowski
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 414
Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (87.)
22. Spieltag
13.02.26 SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
13.02.26 Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
13.02.26 SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
13.02.26 SSVg Velbert - RW Oberhausen
14.02.26 SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
14.02.26 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
15.02.26 SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
15.02.26 Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
15.02.26 FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV
