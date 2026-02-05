Dritte Absage in Serie: Bonner SC weiter zum Zuschauen gezwungen

– Foto: Imago Images

Der Bonner SC wartet weiterhin auf seinen ersten Auftritt im Pflichtspieljahr 2026. Auch die dritte angesetzte Partie in der Regionalliga West musste abgesagt werden. Nach den bereits ausgefallenen Begegnungen gegen den VfL Bochum II und Rot-Weiß Oberhausen fällt nun auch das für Sonntag, den 8. Februar, geplante Auswärtsspiel beim FC Gütersloh aus.

Grund für die erneute Absage sind die Platzverhältnisse im Heidewaldstadion. Wie der Verein mitteilte, ist der Naturrasen auf der Tribünenseite trotz zuletzt milderer Temperaturen weiterhin gefroren und deshalb nicht für den Spielbetrieb freigegeben. „Zum Schutz aller Beteiligten bleibt der Rasen von der Stadt Gütersloh daher weiterhin gesperrt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Drei Nachholspiele

Damit wächst die Zahl der Nachholspiele für die Rheinlöwen weiter an. Während für die Heimpartie gegen den VfL Bochum II bereits ein neuer Termin feststeht – das Spiel soll am Mittwoch, 25. März, nachgeholt werden –, sind die Begegnungen gegen Rot-Weiß Oberhausen sowie beim FC Gütersloh bislang noch nicht neu angesetzt. Die entsprechenden Termine sollen bekannt gegeben werden, sobald der Verband diese offiziell festgelegt hat.