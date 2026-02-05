 2026-02-04T11:15:37.617Z

Schnee im Siegerland - Heimspielauftakt der SF Siegen verschiebt sich

Schon vor zwei Wochen fiel das Siegener Heimspiel im Leimbachstadion witterungsbedingt aus

Eine Schneedecke liegt im Siegener Leimbachstadion. An Fußball ist derzeit noch nicht zu denken. Wie schon vor zwei Wochen gegen Borussia Dortmund II kann auch das für Sonntag angesetzte Heimspiel der Sportfreunde Siegen gegen den 1. FC Köln II nicht stattfinden.

"Der Naturrasen des Leimbachstadions ist trotz zuletzt milderer Temperaturen unter einer Eisschicht gefroren und damit nicht für den Spielbetrieb freigegeben. Zum Schutz aller Beteiligten wurde der Rasen von der Stadt Siegen gesperrt", heißt es in der Pressemitteilung der Sportfreunde, die am vergangenen Wochenende erfolgreich in das Fußball-Jahr 2026 mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 II gestartet sind.