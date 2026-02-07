Effektive Kölner entführen drei Punkte aus Oberhausen

Beide Seiten tasteten sich in der Anfangsphase offenbar erst ab, RWO hatte mehr vom Ball, die Domstädter sahen sich das aus einer kompakten Defensive an und schlugen plötzlich eiskalt zu. Rafael Garcia brachte einen traumhaften Ball hoch ins Zentrum auf Adrian Stanilewicz, der sich stark behauptet und um seinen Gegenspieler Eric Gueye drehte. Dabei geriet er jedoch ins Straucheln und stocherte den Ball aus dem Sitzen an Kevin Kratzsch vorbei ins Tor (6.).

Auch in der Folge hatten die Kleeblätter mehr Ballbesitz, kamen infolgedessen auch zur ersten nennenswerten Torchance. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten landete beim relativ freistehenden Seok-Ju Hong, dessen Schuss aber nur im Außennetz landete (15.). Beinahe im Gegenzug folgte der nächste Nackenschlag für RWO. Köln kombinierte sich gut nach vorne und setze Hamadi Al Ghaddioui aus knapp 18 Metern in Szene. Der Routinier fackelte nicht lange und feuerte das Leder stramm ins Eck und ließ Kratzsch keinerlei Abwehrchance (16.). Timur Kesim kam nach einem Eckstoß mit einem wuchtigen Kopfball fast zum Anschlusstreffer, doch Al-Ghaddioui klärte auf der Linie (19.). Der Spielverlauf war natürlich genau nach Gusto der Kölner und Chefcoach Matthias Mink. Die Gäste ließen sich in der Folge nämlich fast grundsätzlich in die eigene Hälfte fallen und verteidigten die Offensivvorstöße der Oberhausener leidenschaftlich weg. Echte Chancen blieben in der Folge aus, kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Burinyuy Nyuyidine mit seinem Kopfball das Tor nur knapp (45.+1).

3:0 hätte nicht zählen dürfen: Bornemann kurz nach Einwechslung mit der Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang hatte RWO umgehend die erste dicke Chance, Der Abschluss von Eric Gueye aus vollem Lauf blieb jedoch zu harmlos (48.). Daraufhin verteidigte Köln weiter kompakt, ließ nur Halbchancen wie über Kesim (58.) und einen Freistoß von Gueye (66.) zu. Köln lauerte erneut einfach auf ihre Chance, die sie wie schon im ersten Durchgang eiskalt nutzen sollte. Der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Timo Bornemann brach nach einem langen Ball in die Spitze durch und überwand Kratzsch mit einem coolen Abschluss ins Eck (74.). Ein großes Aber: In der Entstehung nahm Bornemann die Kugel eindeutig mit dem Arm mit, der Treffer hätte also nicht zählen dürfen Etwas Hoffnung kam zum Ende aber noch einmal auf, nachdem Matona-Gloyd Ngyombo einen Eckball von Moritz Stoppelkamp einnickte (89.). Nur kurz darauf verpasste Simon Ludwig eine weitere Ecke von Stoppelkamp klar, für weiter Chancen reichte die Zeit aber nicht mehr. So war es schlussendlich eine Lehrstunde in Sachen Effektivität und Abgezocktheit, von der sich die Kleeblätter schnellstmöglich erholen müssen, um noch eine Chance im Aufstiegskampf zu behalten.

____

____

____

