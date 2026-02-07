0:3 zu Hause: Bocholt enttäuscht gegen Fortunas Zwote

Düsseldorf setzt sich mit 3:0 durch. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa! >>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West >>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West >>> Die Transfers der Regionalliga West Viele Standardsituationen, doch nur Düsseldorf trifft Die Fortuna präsentierte sich zu Beginn sehr bemüht, näherte sich über ruhende Bälle auch dem gegnerischen Kasten mehr und mehr an. Nach einem Eckstoß brach den schließlich der Bann. Tom Barth fand den Kopf von Mechak Quiala-Tito, der für die frühe Führung sorgte (8.). Wenig später verpassten die Schwatten nach einem langen Einwurf den Ausgleich, aus dem Gewusel hatte wohl Marvin Lorch den Fuß zuletzt dran, das Leder rollte jedoch am Tor vorbei (14.). Bocholt hatte in der Folge mehr vom Spiel, Gefahr kam jedoch in erster Linie auch hier über Standards auf. Anrnold Budimbu brachte einen Freistoß direkt aufs Tor, Keeper Milan Czako war jedoch zur Stelle (25.). Viel mehr brachte die erste Hälfte nicht ein, Bocholt tat sich aus dem Spiel schwer Lücken aufzubrechen.