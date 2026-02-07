0:3 zu Hause: Bocholt enttäuscht gegen Fortunas Zwote

Der 1. FC Bocholt tritt weiter auf der Stelle. Gegen Fortuna Düsseldorf II setzte es gar eine bittere 0:3-Heimpleite. Für die Schwatten rückt die rote Zone immer näher.
Die Fortuna präsentierte sich zu Beginn sehr bemüht, näherte sich über ruhende Bälle auch dem gegnerischen Kasten mehr und mehr an. Nach einem Eckstoß brach den schließlich der Bann. Tom Barth fand den Kopf von Mechak Quiala-Tito, der für die frühe Führung sorgte (8.). Wenig später verpassten die Schwatten nach einem langen Einwurf den Ausgleich, aus dem Gewusel hatte wohl Marvin Lorch den Fuß zuletzt dran, das Leder rollte jedoch am Tor vorbei (14.). Bocholt hatte in der Folge mehr vom Spiel, Gefahr kam jedoch in erster Linie auch hier über Standards auf. Anrnold Budimbu brachte einen Freistoß direkt aufs Tor, Keeper Milan Czako war jedoch zur Stelle (25.). Viel mehr brachte die erste Hälfte nicht ein, Bocholt tat sich aus dem Spiel schwer Lücken aufzubrechen.
Dieser Eindruck setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort, auch Düsseldorfs Offensivvorstöße wurden dabei lange Zeit nicht von Erfolg gekrönt. So trudelte die Begegnung lange Zeit vor sich hin, bis Düsseldorf beinahe aus dem Nichts zu. Nach Ballverlust ging es schnell. Simon Vu leitete weiter auf Deniz Bindemann, der vor Grave cool bleibt und zum 2:0 trifft (78.). Ein echtes Aufbäumen des FCB war in der Folge nur schwer erkennbar, kurz vor Schlusspfiff sorgte Bindemann mit seinem zweiten Treffer gar noch für die Entscheidung (88.). Am Ende einer müden Vorstellung des FCB setzte es entsprechend auch eine klare Schlappe, womit das Team weiter auf das erste große Erfolgserlebnis unter René Lewejohann. Wenn weiter Sand im Getriebe steckt, dann droht gar noch eine aktive Rolle im Abstiegskampf.
