Unter Cengiz Yavuz zurück zu alter Stärke In der Kreisliga A steht der letzte Spieltag vor dem Weihnachtsfest an.

Kreisliga A Grevenbroich & Neuss: Bevor es in die lange Winterpause geht, wollen alle Teams nochmal punkten – ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk soll her.

SC Grimlinghausen – FC Zons 3:6 (3:1). Der FC Zons hat sich schon mal drei Punkte unter den Weihnachtsbaum gelegt. In Grimlinghausen führte Zons dank dem Treffer von Frederik Wenzel (1.) früh. Nico Kaufmann (11.), Alessandro Donzuso (27.) und Luis Nunez Fernandez (28.) drehten die Partie vor der Pause für die Gastgeber, doch in Hälfte zwei schlug Zons zurück. Timo Georg (52., 67.), Dennis Marquet (58.), Marlon Maldonado (90.+1) und Hussein Hammoud (90.+4) bescherten Zons den Sieg zum Jahresabschluss.

Grevenbroich-Süd auf dem Weg nach oben. Sechs Siege, eine Niederlage, 17:7 Tore – unter Trainer Cengiz Yavuz hat der 1. FC Grevenbroich-Süd den Turnaround geschafft und wird nun auch endlich den Erwartungen gerecht. Süd war als einer der Favoriten in die Saison gestartet, doch mit einem katastrophalen Saisonstart verspielte man früh alle Chancen auf den Aufstieg. Inzwischen konnte sich Grevenbroich-Süd davon erholen, liegt auf Platz sieben in Schlagdistanz zur Top 5. „Wir haben eine Grundordnung gefunden, die Trainingsbeteiligung ist top – momentan läuft alles super“, berichtet Yavuz. Ursprünglich wollte er nur bis zur Winterpause aushelfen, mittlerweile steht aber fest: Yavuz bleibt bis zum Sommer. „Ich fühle mich hier pudelwohl. Es würde nichts bringen, wenn ich jetzt aufhören würde.“ Bei Süd läuft alles wie geschmiert, sogar Ex-Trainer Alex Hermel hat sich problemlos wieder als Spieler in die Mannschaft integriert. „Alex macht das überragend. Wenn wir ihn brauchen, ist er da. Auf den kann man sich verlassen, das klappt alles ohne Probleme“, berichtet Yavuz.

Zum Abschluss des Jahres trifft der 1. FC Grevenbroich-Süd auf den TSV Norf. „Wir wollen mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen, das ist wichtig für die Köpfe“, meint Yavuz.

Gierath mit großen Problemen. Der SV Bedburdyck/Gierath ist nach zwischenzeitlichem Hoch wieder in den Tabellenkeller abgerutscht. Die Personalnöte sind groß, vergangene Woche musste der SV sogar die Partie gegen Weißenberg absagen. „Kranke, Corona, Verletzte – bei uns sieht es sehr schlecht aus“, berichtet Trainer Jürgen Steins. Für das Spiel in Uedesheim am Sonntag habe er aktuell 14 Leute zusammen. Mit einem Punkt wäre Steins da schon zufrieden. Der Fokus liegt viel mehr schon auf der zweiten Jahreshälfte. Am 17. Januar legt Gierath wieder los. „Wir werden uns sechs Wochen intensiv vorbereiten und an den Basics wie Positionsspiel und gruppentaktisches Verhalten arbeiten. Ich werde jeden Stein umdrehen und alles auf den Prüfstand stellen“, kündigt Steins an. Von den Spielern erwarte er hundertprozentige Einstellung und Identifikation. Insbesondere im Defensivverhalten hat Bedburdyck/Gierath Nachholbedarf. Mit 50 Gegentreffern ist die Steins-Elf trauriger Spitzenreiter in der Kreisliga A.