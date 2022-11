TuS Ennepetal: Wannes Westerhoff übernimmt im neuen Jahr Oberligist TuS Ennepetal und Trainer Dragan Petkovic hatten sich vor einer Woche getrennt.

Der 37-Jährige steht seit Sommer 2019 in Wanne-Eickel an der Seitenlinie, nachdem er zuvor bereits zwei Jahre spielender Co-Trainer war. Der Aufstieg in die Oberliga war eigentlich immer Teil des Saisonziels, geklappt hat es nie. Warum er jetzt den persönlichen Wechsel in die Oberliga vorzieht, erklärt der frühere Oberliga-Torjäger Westerhoff gegenüber der Lokalpresse "WAZ": "Als Trainer wollte ich auch immer in die Oberliga. Am liebsten mit Wanne, aber das hat in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen nicht geklappt", und führt aus: "Ich kenne viele der Jungs in Ennepetal gut, und sie sind besser als die Punkte, die sie bis jetzt geholt haben.“

Wanne-Eickel überraschend im Abstiegskampf

In der laufenden Saison spielt der DSC Wanne-Eickel überhaupt keine Rolle im Aufstiegskampf und muss den Blick sogar nach unten richten bei nur noch vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Dies sei aber kein Grund für seinen Weggang, so Westerhoff: „Wenn die Anfrage aus Ennepetal nicht gekommen wäre, dann hätte ich auch wieder meinen Vertrag beim DSC verlängert. Ich weiß aber nicht, wann mal wieder die Gelegenheit käme, einen Oberligisten in der Nähe zu trainieren.“

Der DSC-Vorsitzende Thorsten Biermann erklärt gegenüber der WAZ: „Wir bedauern, dass ,Wester’ geht. Er hat hier gute Arbeit geleistet, eine gute Mannschaft auch mit Spielern aus unserem eigenen Nachwuchs zusammengestellt. Aber wir haben schon mal vereinbart, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er die Chance bekommen sollte, einen höherklassigen Verein zu trainieren.“