TuS Ennepetal: Erfolgloser Petkovic tritt nach fünf Monaten zurück Der TuS Ennepetal ist in der laufenden Spielzeit erstmals in seiner Oberliga-Ära auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Am Donnerstagabend gaben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Thomas Riedel bekannt, dass Chefcoach Dragan Petkovic sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Noch am Dienstag stand der 36-Jährige FuPa Westfalen für den wöchentlichen Oberliga-Expertentipp zur Verfügung.

Offensichtlich war die im Sommer eingegangene Ehe "Ennepetal/Petkovic" ein großes Missverständnis. Petkovic, der zuvor beim Westfalenligisten Borussia Dröschede tätig war, sollte einen großen Umbruch erfolgreich bewältigen, dafür hatte er viele junge Spieler in das Bremenstadion gelotst, "die das Zeug dazu haben, in dieser Liga zu spielen", so Petkovic, der gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost" durchblicken ließ, dass "es weniger um fußballerische Dinge als um den Charakter gegangen sei. Mir fehlte innerhalb der Mannschaft die Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzulassen und den dafür notwendigen Aufwand zu betreiben."

Nach dem von Petkovic selbst intern erfolgreich gesetzten Ultimatum, dass aus den Spielen gegen Münster II und Finnentrop/Bamenohl drei Punkte eingefahren werden müssen, brachten die Gespräche hervor, dass nicht mehr alle hinter dem im Sommer ihm gegenüber kommunizierten Weg stehen, erklärte Petkovic: „Es sind leider bestimmte Muster festgefahren, die ich nicht aufbrechen konnte."