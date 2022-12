– Foto: Negüzel Topspiele

Türkspor Dortmund: Özkara muss gehen - kommt Tyrala? Trotz der großen Erfolgsserie, die Trainer Orhan Özkara bei Türkspor Dortmund, seit Amtsantritt Anfang des Jahres feiert, muss dieser gehen.

Wie FuPa Westfalen am Samstag bereits berichtete, kursierte das Gerücht, dass der Verein von Präsident Dr. Akin Kara mit Özkara unzufrieden ist, obwohl dieser 28 Siege in 34 Spielen eingefahren hat. Am Sonntagabend nach der letzten Meisterschaftspartie des Jahres wurde ihm von Teammanager Mesut Aksoy mitgeteilt, dass man sich trennt.

„Wenn man nur das Sportliche betrachtet, gibt es natürlich keinen Grund, Orhan zu entlassen, aber das ist nicht immer alles. Es gab ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben. Wir waren nicht zu 100 Prozent zufrieden", so Aksoy gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten", der mehr auch nicht verraten wollte: „Wir wollen nicht in die Tiefe gehen und lassen die Entscheidung jetzt so stehen.“ Über die Gründe der Entlassung konnte auch Özkara selbst nichts genaues sagen und gab an, dass er nichts sieht, was man ihm vorwerfen könnte. Für Mittwoch ist ein letztes Gespräch mit den Türkspor-Verantwortlichen geplant. Tyrala im Anflug?