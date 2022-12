Trainerbeben in Bövinghausen - Coach Tyrala tritt zurück Am Nachmittag gewann Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen sein Heimspiel gegen den FC Eintracht Rheine mit 3:1 und ist auf dem besten Weg zur Herbstmeisterschaft.

Gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erklärt Tyrala: „Die Zusammenarbeit mit dem Team war überragend. Das zeigt ja auch unser Tabellenplatz. Da hat die Chemie gestimmt. Wir sind als Aufsteiger gleich wieder Erster. Aber das Drumherum hat mich extrem belastet. Ein ruhiges Arbeiten ist hier einfach nicht möglich."

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten soll Präsident Ajan Dzaferoski im Oktober nach den 1:4-Niederlagen gegen den FC Güterloh und Victoria Clarholz Tyrala die Pistole auf die Brust gesetzt und ein Sieg gegen Gievenbeck gefordert haben. Seit dieser Entlassungs-Drohung soll das Verhältnis gestört gewesen sein. Dzaferoski dementiert gegenüber FuPa Westfalen nicht, dass nach Niederlagen auch klare Kritik geäußert wurde. "Man kann aber in der Oberliga eh nicht alles gewinnen, dazu ist die Liga zu ausgeglichen", so Dzaferoski, der zu den Rücktritten sagt: "Sie haben das mit dem großen Druck, der im Verein herrscht, erläutert. Wer damit nicht umgehen kann, ist hier fehl am Platz. Probleme gibt es bei uns nicht, nur Problemlösungen."

Zum letzten Spiel in Siegen am 11. Dezember wird es eine interne Lösung geben. "Kevin und andere Spieler werden das regeln", so Dzaferosi, der angibt, dass bereits Trainerbewerbungen vorliegen.