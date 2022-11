Trotz Spannung am Ende: Flittarder Offensivmaschinerie läuft weiter Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 1: Flittard gewinnt das Torspektakel gegen Frechen 20 II mit 4:3. Durch Punktverluste der Konkurrenz beträgt das Polster an der Tabellenspitze nun sieben Zähler.

Die Offensive des SpV Flittard rollt weiterhin prächtig durch die Liga. Auch gegen die SpVgg Frechen 20 durfte das Team von Trainer Sven Bellinghausen vier Mal jubeln. Nach dem 4:3-Erfolg, bei dem Frechen es in der Schlussphase noch einmal spannend machte, stehen die Flittarder - mit nun 11 Siegen aus 12 Spielen - ganz oben in der Tabelle.

Vor der Partie an diesem Sonntagnachmittag hätte die Flittarder Brust kaum breiter sein können. In zehn Spielen holte der Tabellenführer die maximale Punktausbeute, erzielte dabei außerdem bereits 46 Tore. Nur einmal musste sich der selbst ernannte Aufstiegsaspirant in dieser Spielzeit geschlagen geben (beim 1:2 gegen den FC Hürth II). Beim Gast aus Frechen war ein Formtrend im Vorfeld hingegen eher schwer erkennbar. Auf Niederlagen gegen den SC Blau-Weiß Köln 06 und den FC Germania Zündorf 1913 folgten jeweils Siege gegen die SpVg Rheindörfer Köln-Nord und gegen den SC West Köln.

Flittard dreht noch vor der Pause auf

Den besseren Start in die Partie erwischte Frechen: Cem Karahan brachte sein Team mit seinem sechsten Saisontor in Führung (22.). Der Favorit fing sich allerdings schnell - und kam durch Kevin Kaumanns postwendend zum Ausgleich (23.). Von nun an ging es Schlag auf Schlag. Zunächst war es Sebastian Tillmann, der Flittard in Führung brachte (34.), dann erhöhte Kaumanns mit seinem zweiten Treffer vor der Pause auch noch auf 3:1 (41.).