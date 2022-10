Hürth beendet Flittards Wahnsinns-Serie Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 1: Die SpVg Flittard lässt durch das 1:2 gegen den FC Hürth II erstmals in dieser Saison Punkte liegen.

Tabellenführer, sieben Siege aus sieben Spielen, die meisten Tore erzielt und ein Heimspiel: Nahezu alles sprach an diesem Sonntagnachmittag für die SpVg Flittard. Und doch musste sich der Favorit der Zweitvertretung des FC Hürth geschlagen geben. 1:2 hieß es am Ende - ein Grund für die Flittarder Niederlage war mit Sicherheit auch eine gelb-rote Karte in der ersten Halbzeit.

Doppeltes Pech in Minute 33

Nachdem eine gute halbe Stunde gespielt war, war es Mittelfeldspieler Kevin Kaumanns der seiner Mannschaft einen wahren Bärendienst erwies. Der Schiedsrichter stellte Kaumanns nach einem Foulspiel mit gelb-rot vom Platz, die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard musste von nun an das Spiel in Unterzahl zu Ende bringen (33.). Obendrein sorgte der Hürther Moritz Loppe Augenblicke später für noch größere Sorgenfalten auf der Stirn von Flittard-Trainer Sven Bellinghausen. In der gleichen Minute traf Loppe nach Vorarbeit von Lennart Kappes zum 1:0 für die Gäste, es war bereits das dritte Saisontor für den 20-Jährigen (33.).

Golz wird zum Matchwinner

Nach der Pause berappelte sich der Spitzenreiter aber noch einmal. Knappe zehn Minuten nach Wiederanpfiff konnte Tim Weyers ausgleichen und die Hoffnung auf den nächsten Sieg der Spielvereinigung aufrecht erhalten (54.). Entsprechend motiviert wollte Flittard dann auch weitermachen - und bekam stattdessen den erneuten Nackenschlag verpasst. Dieses Mal war es Abwehr-Routinier Sebastian Golz, der den FC Hürth II wieder in Führung brachte (68.). Für den Verteidiger ein seltener Torerfolg und, wenn man der Statistik vertraut, wahrscheinlich auch sein einziger in dieser Saison: seit der Saison 2010/11 traf Golz maximal ein Mal pro Saison. Dieser Treffer war umso wichtiger und sollte zugleich auch die Entscheidung in diesem Spiel bedeuten. Flittard konnte in Unterzahl nicht noch einmal zurückschlagen und musste schließlich die erste Saisonniederlage hinnehmen.